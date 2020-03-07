whitestripe

Андрей whitestripe

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 часов назад
Основной профиль Laravel + vue (разработка, поддержка, обслуживание)

Telegram

https://t.me/Laravel777

пишите все обсудим!

Опыт разработки крупных проектов на Laravel + vue и react, очереди, поиск, архитектура сложных баз данных. Портфолио давно не обновлялось, больше работ в переписке.

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Я Full-stack программист с опытом работы чуть больше 10 лет. Мне нравятся большие, сложные и интересные проекты.

Имею опыт работы как в команде так и в одиночном режиме. Могу напрямую общаться с клиентом и выполнять

поставленные задачи. В основном моя деятельность связана с веб-индустрией. Обычно я выполняю работы как на фронтальной так и на серверной части различных приложений, чаще всего - комплексный подход. Я знаком с большинством популярных фреймворков фронтенда и бекенда. Также произвожу базовые конфигурации и настройки сервера.

С фронтальной части у меня есть опыт работы с такими технологиями:

Vue 2/3,Vuex,Vue-Router,Webpack,Vite,React,Redux,Redux-Saga,Git,Jwt-Auth,WebSocket и другие.

С бэкенд части:

Symphony, Laravel, Drupal, WordPress и производные от них

Другое:

Docker, mysql,mariadb,mongodb,proxysql,ubuntu,nginx,apache,nodejs,esmascript и так далее

На самом деле этот список может быть большим, так как проектов было много, специфика проектов разная.

И приходилось быстро учиться и вникать в ту или инную технология для эксплуатации в работе.

Последние проекты в которых я работал - СРМ-системы (коммерция), интернет-магазины, разработка маркет-плейса,

разработка распределительной системы, правки на разных сайтах, лендинги. Создание разных разделов и приложений

как с помощью готового дизайна так и верстки или шаблона для быстрого получения MVP продукта.

Профессиональные навыки:

● Laravel, Symphony

● PHP, OOP, SOLID, Design Patterns

● SPL, REST API, SOAP

● JavaScript, JS (React, ajax, jquery, prototype, Bootstrap etc.)

● React.js

● Opencart, WP

● MySQL, Redis (queue, cache, session), Memcache

● HTML, XML, CSS, SASS

● AWS, Windows, Linux, Ubuntu, WSL

● Other: PhpStorm, GIT CI, MySQL Workbench, Navicat, Postman

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ТОП-10
Интернет-магазины
ТОП-10
Системы управления (CMS)
ТОП-10
Сайты «под ключ»
ТОП-20
HTML-верстка
ТОП-20
Веб-программирование
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Отзывы заказчиков

robertkein
Роман 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$20
10 баллов
4 года назад
Написать костыль для разбора json
PHP
Быстро и качественно, полностью в соответствии с требованиями и без лишних разговоров. Золото, а не работник! Рекомендую.
Все отлично! Интересная задача и понятное техническое задание. Рекомендую, оплата и ответы на вопросы все вовремя.
Ответный отзыв
7025141
Вадим 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
$300
10 баллов
5 лет назад
Разработка сайта с админкой и личным кабинетом пользователя
Отличный специалист, выполнивший все поставленные задачи в оговоренные сроки и за адекватную стоимость. Рекомендую.
Все прошло хорошо, отличный заказчик. Понятное и детальное задание, приятное общение. Рекомендую.
Ответный отзыв
guest_1524056544188
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Доработка сайта на Drupal
Drupal
Андрей сделал все что требовалось быстро и качественно, был на связи и давал подробные ответы. Однозначно рекомендую и сам обязательно продолжу обращаться и по другим проектам. Еще раз спасибо за работу!
Приятное общение и качественно составленное задание. Сделал все по тз и оплата тут же, не каких задержек. Положительный заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
TigerMilk
Иван 
41 год
13 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$550
10 баллов
5 лет назад
Перетянуть сайт на Laravel
Laravel
Все отлично работаем!
Рекомендую, хороший заказчик и задача. Все прошло хорошо, оплата в срок. Обращайтесь еще.
Ответный отзыв
promaker
35 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$250
10 баллов
5 лет назад
Вёрстка и программирование лендинга + простой админки
Bootstrap
Всем рекомендую Андрея, как профессионального разработчика! Отлично поработали. Андрей сделал непростой проект, учёл все пожелания, адекватно относился к процессу тестирования и правок. А также, крайне порядочный человек, гибкий в общении и способен находить компромиссы. Большое спасибо!
Все прошло, отлично! Было сложно, много интересных нестандартных задач, которые мы не могли спланировать изначально. Но все закончилось хорошо, понятное и конструктивное обсуждение и приятное общение, по ходу работы и не большая премия за выполнения задач. Рекомендую!
Ответный отзыв
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HTML-верстка
30 отзывов
$5/час
от $40от 1 дня
#14
Веб-программирование
30 отзывов
$15/час
от $500от 10 дней
#17
Системы управления (CMS)
27 отзывов
$8/час
от $100от 1 дня
#7
Сайты «под ключ»
12 отзывов
$8/час
от $100от 1 часа
#9
Интернет-магазины
2 отзыва
$10/час
от $100от 10 дней
#6