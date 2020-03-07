Основной профиль Laravel + vue (разработка, поддержка, обслуживание)

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Опыт разработки крупных проектов на Laravel + vue и react, очереди, поиск, архитектура сложных баз данных. Портфолио давно не обновлялось, больше работ в переписке.

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Я Full-stack программист с опытом работы чуть больше 10 лет. Мне нравятся большие, сложные и интересные проекты.

Имею опыт работы как в команде так и в одиночном режиме. Могу напрямую общаться с клиентом и выполнять

поставленные задачи. В основном моя деятельность связана с веб-индустрией. Обычно я выполняю работы как на фронтальной так и на серверной части различных приложений, чаще всего - комплексный подход. Я знаком с большинством популярных фреймворков фронтенда и бекенда. Также произвожу базовые конфигурации и настройки сервера.

С фронтальной части у меня есть опыт работы с такими технологиями:

Vue 2/3,Vuex,Vue-Router,Webpack,Vite,React,Redux,Redux-Saga,Git,Jwt-Auth,WebSocket и другие.

С бэкенд части:

Symphony, Laravel, Drupal, WordPress и производные от них

Другое:

Docker, mysql,mariadb,mongodb,proxysql,ubuntu,nginx,apache,nodejs,esmascript и так далее

На самом деле этот список может быть большим, так как проектов было много, специфика проектов разная.

И приходилось быстро учиться и вникать в ту или инную технология для эксплуатации в работе.

Последние проекты в которых я работал - СРМ-системы (коммерция), интернет-магазины, разработка маркет-плейса,

разработка распределительной системы, правки на разных сайтах, лендинги. Создание разных разделов и приложений

как с помощью готового дизайна так и верстки или шаблона для быстрого получения MVP продукта.

Профессиональные навыки:

● Laravel, Symphony

● PHP, OOP, SOLID, Design Patterns

● SPL, REST API, SOAP

● JavaScript, JS (React, ajax, jquery, prototype, Bootstrap etc.)

● React.js

● Opencart, WP

● MySQL, Redis (queue, cache, session), Memcache

● HTML, XML, CSS, SASS

● AWS, Windows, Linux, Ubuntu, WSL

● Other: PhpStorm, GIT CI, MySQL Workbench, Navicat, Postman