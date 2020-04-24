robertkein

Роман robertkein

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Заказчик, который всегда платит

Здравствуйте.

Все проекты, которые я заказываю на этой платформе разрабатываются исключительно для выполнения моих бизнес-задач.

Формат сотрудничества со всеми без исключения исполнителями следующий:

1. Определение задачи, участка проекта и технических требований которых вам следует придерживаться во время решения задачи.

2. Договоренности по оплате фиксированная или почасовая. При фиксированной оплате возможна предоплата в Webmoney (BL 280+), при почасовой оплате работаем строго по пост-оплате. Учет рабочего времени ведется в сервисе tmetric, при условии запущенного у вас приложения от этого сервиса. 

3. Результаты работы ожидаю получить в обозначенный мною репозиторий Gitlab.

4. Я обращусь к вам еще и неоднократно, при условии что сотрудничество и его плоды удовлетворили всех участников процесса.

На связи в телеграм @aledlb с 6:00 до 21:00 GMT+3

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

C4ke
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-1)
$35
10 баллов
4 года назад
Создать webview приложение с интеграцией yandex appmetrika
Заказчик дал чёткую постановку задачи благодаря которой не возникло вопросов во время разработки
Заказ выполнен быстро и с подробным описанием. Благодарю.
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whitestripe
Андрей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$20
10 баллов
4 года назад
Написать костыль для разбора json
PHP
Все отлично! Интересная задача и понятное техническое задание. Рекомендую, оплата и ответы на вопросы все вовремя.
Быстро и качественно, полностью в соответствии с требованиями и без лишних разговоров. Золото, а не работник! Рекомендую.
Ответный отзыв
vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Bash скрипт для анализа логов nginx
DebianNginxUbuntuWordPress
Роман - профессиональный заказчик! Всегда на связи, четкие задачи, мгновенная оплата! Очень приятно работать, буду очень рад дальнейшим задачам!
Алексей справился с нетривиальной задачей более чем хорошо. Объяснил абсурдность некоторых требований и сделал все в лучшем виде. Настоятельно рекомендую к сотрудничеству и сам буду обращаться в будущем. Благодарю.
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Picknice
Николай 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$20
9 баллов
5 лет назад
Интеграция reCaptcha v3 на страницу + Javascript
HTMLJavaScriptPHP
Приятно было работать!
Николай справился с задачей - выполнена в полном объеме и в соответствии с требованиями. Благодарю
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dzxt
41 год
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$80
10 баллов
5 лет назад
Парсер интернет-магазина на node.js
Node.jsПарсинг данных
Задача поставлена четко, даже предоставлены библиотеки которые применил в работе. Приятно когда задача понятна сразу. Оплата своевременна, заказчик постоянно на связи, разбирается в технической части, понимает специфику работы, а это очень важно! Спасибо!
Отличная работа - сделано даже больше чем требовалось. Обязательно обращусь снова.
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