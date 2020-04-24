robertkein

Заказчик, который всегда платит

Здравствуйте.

Все проекты, которые я заказываю на этой платформе разрабатываются исключительно для выполнения моих бизнес-задач.

Формат сотрудничества со всеми без исключения исполнителями следующий:

1. Определение задачи, участка проекта и технических требований которых вам следует придерживаться во время решения задачи.

2. Договоренности по оплате фиксированная или почасовая. При фиксированной оплате возможна предоплата в Webmoney (BL 280+), при почасовой оплате работаем строго по пост-оплате. Учет рабочего времени ведется в сервисе tmetric, при условии запущенного у вас приложения от этого сервиса.

3. Результаты работы ожидаю получить в обозначенный мною репозиторий Gitlab.

4. Я обращусь к вам еще и неоднократно, при условии что сотрудничество и его плоды удовлетворили всех участников процесса.

На связи в телеграм @aledlb с 6:00 до 21:00 GMT+3