Telegram бот для уведомления о транзакциях

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки830 просмотров

Задача: написать бота для телеграм, который мониторит блокчейны Binance smart chain на предмет транзакций по списку адресов, который формирует пользователь.Функции бота:добавить адрес(а) - поведение бота по-умолчанию - любое входящее сообщение считать адресом. Если текст является адресом одной из сетей, добавить в пул отслеживаемых этим пользователем, если нет - выдать сообщение о том что полученный текст адресом не является. При получении многострочного сообщения, каждую строку проверить на предмет того является ли она адресом.удалить адрес(а). При нажатии пользователя на пункт меню "удалить адрес", бот ожидает получить один или список адресов, которые будут удалены из списка отслеживаемых для этого пользователя.проверить баланс адреса. Выдать пользователю баланс всех его токенов.Проваерить баланс адресов. Бот присылает приглашение ввести список адресов для проверки, далее для каждого полученного проверяется список токенов на балансе.Проверить баланс всех адресов.В боте планируется реализация подписочной модели для пользователей с количеством адресов более чем N, M, K, где эти пороговые значения будут задаваться администратором.Открыт к предложениям по стеку, срокам, стоимости реализации.

4 года назад
robertkein
Роман 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

DmitryEliseevDev
Дмитрий 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
$400
28 дней
Дмитрий самым добросовестным образом взял предоплату за заказ на карту и пропал. Появился через неделю или полторы, ссылаясь на проблемы с жестким диском, получил отсрочку еще на неделю, в конце которой была та же история. По итогу: более чем за три недели кроме отговорок - ничего. Вижу что периодически появляется онлайн, но на сообщения в телеграм уже не реагирует. Будьте осторожны при сотрудничестве с этим исполнителем.

Заявки фрилансеров

DmitryEliseevDev
Дмитрий 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
Александр
 
31 год
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
35 отзывов
4 года назад
Кирилл
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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