Telegram бот для уведомления о транзакциях

Задача: написать бота для телеграм, который мониторит блокчейны Binance smart chain на предмет транзакций по списку адресов, который формирует пользователь.Функции бота:добавить адрес(а) - поведение бота по-умолчанию - любое входящее сообщение считать адресом. Если текст является адресом одной из сетей, добавить в пул отслеживаемых этим пользователем, если нет - выдать сообщение о том что полученный текст адресом не является. При получении многострочного сообщения, каждую строку проверить на предмет того является ли она адресом.удалить адрес(а). При нажатии пользователя на пункт меню "удалить адрес", бот ожидает получить один или список адресов, которые будут удалены из списка отслеживаемых для этого пользователя.проверить баланс адреса. Выдать пользователю баланс всех его токенов.Проваерить баланс адресов. Бот присылает приглашение ввести список адресов для проверки, далее для каждого полученного проверяется список токенов на балансе.Проверить баланс всех адресов.В боте планируется реализация подписочной модели для пользователей с количеством адресов более чем N, M, K, где эти пороговые значения будут задаваться администратором.Открыт к предложениям по стеку, срокам, стоимости реализации.