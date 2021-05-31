Имеется код переводчика, который нужно дописать

КОД

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.IO;

namespace Курсовая

{

class Translate

{

string rus;

string engl;

public string Rus

{

get

{

return rus;

}

set

{

rus = value;

}

}

public string Engl

{

get

{

return engl;

}

set

{

engl = value;

}

}

public Translate(string Rus1, string Engl1)

{

Rus = Rus1;

Engl = Engl1;

}

public override string ToString()

{

return string.Format("Перевод:" + Engl);

}

}

class Program

{

static void SNRV(Translate d1, string s1)

{

if (s1 == d1.Rus)

Console.WriteLine(d1.ToString());

}

static void Main(string[] args)

{

List Dict = new List();

string s1;

string s2;

do

{

Console.WriteLine("Введите русское слово или 'q' для выхода из режима добавления слов");

s1 = Console.ReadLine();

if (s1 == "q") break;

Console.WriteLine("Введите английское значение слова");

s2 = Console.ReadLine();

Dict.Add(new Translate(s1, s2));

} while (s1 != "");

Console.WriteLine();

Console.WriteLine();

Console.WriteLine("Введите русское слово для перевода");

string s3 = Console.ReadLine();

foreach (Translate dic in Dict)

{

SNRV(dic, s3);

}

// StreamReader sr = new StreamReader(@"D\1.txt");

// File.WriteAllText(@"D:\1.txt", s1);

// File.WriteAllText(@"D:\1.txt", s3);

Console.ReadKey();

}

}

}

Нужно сделать так, чтобы:

1. Все добавленные слова куда-то сохранять, а не держать только в текущей сессии, чтобы при повторном запуске программы не нужно

было заново все слова вводить;

2. При запуске программы не открывать сразу режим добавления слов, а дать

выбор: войти в режим добавления слов или перейти к переводу;

3. Не закрывать программу после первого же перевода, а давать возможность переводить сколь угодно раз;