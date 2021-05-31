Веб-приложение на Apex Oracle. Регистрация доступна только для Администратора (для регистрации всех сотрудников) с возможностью удалить и заблокировать учетную запись сотрудника. Авторизация для остальных сотрудников. Разный доступ к информации (Бухгалтеру бухгалтерия, директор ...
Дописать код
Имеется код переводчика, который нужно дописать
КОД
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;
namespace Курсовая
{
class Translate
{
string rus;
string engl;
public string Rus
{
get
{
return rus;
}
set
{
rus = value;
}
}
public string Engl
{
get
{
return engl;
}
set
{
engl = value;
}
}
public Translate(string Rus1, string Engl1)
{
Rus = Rus1;
Engl = Engl1;
}
public override string ToString()
{
return string.Format("Перевод:" + Engl);
}
}
class Program
{
static void SNRV(Translate d1, string s1)
{
if (s1 == d1.Rus)
Console.WriteLine(d1.ToString());
}
static void Main(string[] args)
{
List Dict = new List();
string s1;
string s2;
do
{
Console.WriteLine("Введите русское слово или 'q' для выхода из режима добавления слов");
s1 = Console.ReadLine();
if (s1 == "q") break;
Console.WriteLine("Введите английское значение слова");
s2 = Console.ReadLine();
Dict.Add(new Translate(s1, s2));
} while (s1 != "");
Console.WriteLine();
Console.WriteLine();
Console.WriteLine("Введите русское слово для перевода");
string s3 = Console.ReadLine();
foreach (Translate dic in Dict)
{
SNRV(dic, s3);
}
// StreamReader sr = new StreamReader(@"D\1.txt");
// File.WriteAllText(@"D:\1.txt", s1);
// File.WriteAllText(@"D:\1.txt", s3);
Console.ReadKey();
}
}
}
Нужно сделать так, чтобы:
1. Все добавленные слова куда-то сохранять, а не держать только в текущей сессии, чтобы при повторном запуске программы не нужно
было заново все слова вводить;
2. При запуске программы не открывать сразу режим добавления слов, а дать
выбор: войти в режим добавления слов или перейти к переводу;
3. Не закрывать программу после первого же перевода, а давать возможность переводить сколь угодно раз;
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо сделать бота работающего на API Binance для автоматизации повторения трейдерских операций на разных аккаунтах. Простыми словами ниже. Есть аккаунт на котором ведется торговая деятельность. Необходимо что бы как только на этом аккаунте выставлялсь/исполнялись ...Закрыт4 года назад
- $55
Нужно создать софт для автоматизации действий с сервисом tiktop_free. Бот должен будет делать задания в тиктоке, чтобы получать баллы на сайте tiktop-freeПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
Конструктор для сувениров с персональным дизайном для дальнейшего интегрирования с сайтом. Подробности в прикрепленном ТЗ.Закрыт4 года назад
Програма ''Текстовый редактор'' в C++. Обычный текстовый редактор И описание действий в програме ( обьяснение строчек )Прикладное ПО1 исполнительЗавершен4 года назад
+ перенос парсеров на хостингПрикладное ПОнет заявокЗакрыт4 года назад
1) Первая программа реализует алгоритм DES (зашифровка и расшифровка). Имеется выбор txt файла для шифрования, выбор куда сохранить файл с зашифрованным текстом, кнопки зашифровать, расшифровать, окно с вводом ключа (8 битного для DES, иначе выводится ...Прикладное ПО2 исполнителяЗавершен4 года назад
Здравствуйте! Требуется программа для пакетного преобразования фотографий из эквидистантной проекции в грани куба и обратно.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $50
Любой канал можно спарсить прямо из телеграма , сделав выгрузку, выгружаются все файлы и сообщения. https://s.mail.ru/gDtY/t8xfy5Kgz Нужно сделать то же самое на питоне: чтобы выгружался весь канал - сообщения и все ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт4 года назад
- $50
Нужно написать прогу для блока винды чтоб если запустили прогу то она заблочила комппо функционалу нужно чтобы было на автозапуске вела логи время дату. Бюджет 50-70 долларов. Или называйте свою цену.Закрыт4 года назад