Бот копирующий действия с другого аккаунта Бинанса.

Необходимо сделать бота работающего на API Binance для автоматизации повторения трейдерских операций на разных аккаунтах. Простыми словами ниже.

Есть аккаунт на котором ведется торговая деятельность. Необходимо что бы как только на этом аккаунте выставлялсь/исполнялись ордера, эти действия моментально дублировались на другом аккаунте. Торговля ведется на фьючерсах, ордера должны выставляться "по маркету". Должна быть возможность масштабирования сделки путем указания масштабирования в %. Бот должен работать максимально быстро, разница в повторении сделок должна быть менее секунды