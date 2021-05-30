Нужен fullstack JavaScript для написания портала

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Закрыт2 заявки1205 просмотров

Задача разработать front- / backend

JavaScript
4 года назад
yevgen_y
Евгений 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
51 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

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