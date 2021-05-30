Нужен fullstack JavaScript для написания портала

Описание: Необходимо создать контейнер, имитирующий бота, при запуске которого бот подключается к сервису как бот, отправляет свое состояние и время своей конфигурации и получает (если изменилось время) новую конфигурацию, затем регулярно отправляет информацию о загрузке ...