Docker-контейнер, имитирующий бота

Описание: Необходимо создать контейнер, имитирующий бота, при запуске которого бот подключается к сервису как бот, отправляет свое состояние и время своей конфигурации и получает (если изменилось время) новую конфигурацию, затем регулярно отправляет информацию о загрузке процессора.При этом должна быть реализована технология мульти-контейнеризации.Глобальная задача состоит в создании системы «умного дома». Конкретно эта задача подразумевает создать контейнер, реализующий одну из функций сервиса «умного дома».Каждое действие необходимо фиксировать скриншотами и затем отправить их список. Аккаунт от DockerHub репозитория, в который надо будет запушить контейнер - я дам