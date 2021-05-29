Получаем документ от поставщика в формате PDF. Зачитываем данные из PDF и переносим в БД По идентификатору из счета и из Базы по API сравниваем данные от поставщика с данными из БД. ...
Бот-Программа для покупки-продажи криптоактивов в сети BSC
Необходим программист знакомый и встречавшийся с блокчейном, имеющий представление, что такое BSC сеть (Binance Smart Chain), как работает обмен криптоактивов на pancakeswap,что такое добавление ликвидности в паре BNB\Монета и что такое bscscan.com, кошелек metamask.io
Необходим бот(программа для Windows), который будет напрямую взаимодействовать с BSC(Binance Smart Chain) в обход сайта pancakeswap.finance в обход графической оболочки сайта, что позволяет совершать операции быстрее чем на сайте .
Необходимый функционал бота: Возможность вставить контракт покупаемой монеты , Покупка-Продажа токенов по рыночной цене либо по фиксированной цене с % проскальзывание от нее (Выставление ордера с проскальзыванием), алерты на Телеграм по заданным ценам или %, от вложенных денег в токен или фикс суммы,подключение бота к кошельку "Metamask", возможность выставить контракт покупаемой монеты заранее перед запуском торгов на нее, чтобы в момент запуска торгов бот сразу ее выкупил.
Свойства бота: GUI Interface,покупка-продажа активов в режиме реального времени, возможность срабатывания ордера на покупка с первого раза, возможность настройки проскальзывания и топливо с ценой на топливо заранее, обновление цены "По указанному времени в ручную (Секунды)",цена токена присутствует в программе и меняет цвет зеленым / красным в зависимости от направление
(Рядом стрелка и % +/- от фикс или вложенной цены),мониторинг цены Токена и Алерты на телеграм по % или цене в BUSD,вывод изначально вложенных денег при "Определенном % росте или цене" в BUSD,StopLoss "% или цена $" от вложенного депозита в токен, если Price Impact выше фикс % покупка блокируется,Price Impact Так же отображается в программе.
В наличии имеется сайт ,имеющий в рабочем состоянии похожего бота с некоторым функционалом, который нужен нам.
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