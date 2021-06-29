Сравнение данных из PDF с БД по API (Yii2)

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Завершен2 заявки1423 просмотра

Получаем документ от поставщика в формате PDF.

Зачитываем данные из PDF и переносим в БД

По идентификатору из счета и из Базы по API сравниваем данные от поставщика с данными из БД.

На выходе получаем репорт в формате Таблицы с разницой, отмеченной красной.

Пример:

В PDF цифра 4,58

В старой Базе: 3,69

Выводим в репорт новую цифру, старую и разницу и подкрашиваем красным

4,58 | 3,69 | -0,89 |

Возможно, этот функционал нужно будет расширить (разумеется за доп. оплату)

В идеале скрипт написан на Framework Yii

Yii
4 года назад
GrenzV
47 лет
8 лет в сервисе
Был
8 часов назад

Выбранный исполнитель

knight2007
Владимир 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$40
15 дней
Escrow
сделано в срок, спс
Хороший заказчик. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
knight2007
Владимир 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад