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Сравнение данных из PDF с БД по API (Yii2)
Получаем документ от поставщика в формате PDF.
Зачитываем данные из PDF и переносим в БД
По идентификатору из счета и из Базы по API сравниваем данные от поставщика с данными из БД.
На выходе получаем репорт в формате Таблицы с разницой, отмеченной красной.
Пример:
В PDF цифра 4,58
В старой Базе: 3,69
Выводим в репорт новую цифру, старую и разницу и подкрашиваем красным
4,58 | 3,69 | -0,89 |
Возможно, этот функционал нужно будет расширить (разумеется за доп. оплату)
В идеале скрипт написан на Framework Yii
Выбранный исполнитель
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