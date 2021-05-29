Написать api для работы с графиками по заданию

Написать программу работы с графиками на языке программирования Python с использованием библиотеки matplotlib.pyplot.

Подробное описание задание есть в приложенном файле, помимо базовой части необходимо набрать еще 5 баллов (стоимость хотябы одного задания должна быть больше одного балла)

Программу минимально небходимо снабдить коментами и прошу скинуть те задания которые есть желание делать.