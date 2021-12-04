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  • Консультация (прикладной вопрос по opencv)

    Приветствую. Требуется консультация по возможным методам решения специфической задачи средствами opencv. Детали в ЛС. От консультанта ожидаю наличия подтвержденного опыта в этой области. Формат - skype/tg/google meet, 1-2 созвона, 30-45 минут ...

    OpenCV
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Требуется реализовать программу на языке C++/Python

    Требуется реализовать программу на языке C++/Python на Linux для передачи данных из pcap файлов в USB порт. Сейчас имеется USB камера и собранное SDK без исходников для управления камерой. И после включения камеры в USB ...

    PythonLinuxOpenCV
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Digital assistant for selling wristwatches

    Целью данной работы является создания цифрового ассистента по продаже наручных часов. Работа должна быть выполнена (в большей мере) на языке программирования Pythone с использованием библиотек: – OpenCV; – Beautiful Soup. Программное обеспечения должно работать ...

    OpenCV
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Создать приложение c технологией компьютерного зрения

    Ищу опытного программиста, который сможет создать приложение c технологией компьютерного зрения( есть большой список аналогов, определяющих вид растения по фотографии) Работа с 1 видом растения - каннабис. Требования: [list][*]Опыт работы с компьютерным зрением и машинным обучением;[*]Знание ...

    PythonOpenCVМашинное обучение
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Приложение кроссплатформа iOS/Android

    $400

    Доброго дня! Интересует точно такое же приложение по функционалу. https://play.google.com/store/apps/details?id=ai.photo.enhancer.photoclear Оно позволяет улучшить качество изображения с помощью ИИ. Первый вариант самый простой - подразумевает собрать только базовый интерфейс и использовать апи стороннего сервиса (не хотелось ...

    AndroidiOSПриложение для iOSOpenCVМашинное обучение
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Собрать инсталлятор/установщик

    Здравствуйте. Есть задача - собрать инсталлятор. Если в вкратце - чтобы можно было парой кликов установить Python с работающим Tesseract ocr и Opencv (+ еще пару библиотек и запустить несколько reg. файлов). ***Список действий https://drive.google.com/file/d/16Uh7N-v2shJQ7a3d-DOwYvs3O5JsUzLG/view?usp=sharing Если нужно ...

    PythonOpenCV
    Системное программирование1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Программирование на Pytnon+opencv

    Нужно по фото с Дрона определить место дтп + построить 3д модель места дтп + вычислить расстояние между двумя точками на фото убрав искажения, чтобы оно совпадало с действительностью Фотографий будет несколько с разных ракурсов.

    3D-модельOpenCV
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужен специалист для работы с OpenCV, машинным обучением и AR

    Для проекта нужен первоклассный специалист с опытом работы OpenCV, машинным обучением и дополненной реальностью. БЮДЖЕТ ОБСУЖДАЕМ! Задача в том, чтобы научить распознавать по фото точки на лице по определенным критериям и на основе определенных алгоритмов ...

    OpenCVМашинное обучение
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Детектор смены сцен на Python с ML, OpenCV

    Мне нужно выполнить задание, а именно написать программу - детектор смены сцен с использованием ML на python. Есть полное описание задания в jupyter notebook вместе с датасетом, обучающей выборкой и рабочим примером. От вас хотел ...

    PythonOpenCV
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Задача по визуализации на С++.

    тема: Генерация 3d фракталов с простой послойной визуализацией (см компьютерную томографию). Для визуализации можно использовать библиотеки(например Qt, Opencv/Opengl). Есть статья на хабре по генерации фракталов с визуализацией, в конце ссылка на гитхаб (только визуализация не ...

    OpenGLOpenCV
    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Андроид Приложение доработка

    У нас есть прилка, делающая скриншоты раз в 0.5 секунд. Затем скрин отходит в OpenCV модуль по JNI. Там мы понимаем, отправлять картинку или нет по сети. А теперь хотим сделать так, чтобы OpenCV нам ...

    AndroidLinuxOpenCV
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Написать бота для игры

    Написать бота, который будет делать ряд простых движений и действий. Можно использовать любые из следующих технологий: - python; - opencv; - ahk; - autoit; и т.д.

    PythonOpenCV
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • OpenCV python

    [b]Задание[/b][b] 1 - идентификация цвета, отслеживание цвета [/b] Найдите красный шар. Для [i]мяча.png [/i]фото. При отслеживании измените формат изображения на HSV, найдите цвета с помощью двоичной операции. Улучшение качества изображения (удаление шума) с помощью морфологических операций. Рассчитать ...

    PythonOpenCV
    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Виртуальная камера, видеосендер и OpenCV

    Здравствуйте. Есть задача пентеста сервиса видеоверификации. В сети на гите есть софт, который позволяет поднять виртуальную видеокамеру (Win).  Требуется написать софт, который транслирует видео/фото на эту Virtual WebCam.  Далее на основе OpenCV требуется в моменте верификации сопоставлять лицо человека ...

    OpenCV
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка бэкэнд части в рамках проекта аппы еуроки ГДЗ

    Отладить попиксельный поиск в базе картинок с помощью openCV и web api. Задача: сравнение картинки, сделанной пользователем со всеми имеющимися изображениями в базе на сервере (+- 100.000 картинок). То есть первым шагом клиент передает отснятое ...

    iOSOpenCV
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • OpenCV python

    Всем добрый день. Нужен человек, который хорошо разбирается в питоне и библиотеке opencv. Нужна будет консультация. По оплате договоримся в лс.

    PythonOpenCV
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Визуализация изображения непрерывной панорамы из серии файлов

    Есть серия графических файлов, в которых находятся снимки смежных кадров с кинопленки ( с перекрытием между кадрами).  Требуется метод  С# / Windows Forms для вывода в отдельный PictureBox панорамы, "склеенной" из смежных кадров с привязкой к перфорациям ...

    OpenCVWinForms
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Android studio

    $50

    есть приложение - если запускаешь его на обычной мобиле - фотографируешь документ ( он начинает обводиться, ну система его находит в камере и фоткает ) , если заходить через android studio и фоткать там - ...

    AndroidOpenCV
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    2 года назад