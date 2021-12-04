Приветствую. Требуется консультация по возможным методам решения специфической задачи средствами opencv. Детали в ЛС. От консультанта ожидаю наличия подтвержденного опыта в этой области. Формат - skype/tg/google meet, 1-2 созвона, 30-45 минут ...
Заказать услуги программиста OpenCV
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Закажите услуги программиста OpenCV на фрилансе в Украине и других странах. На фриланс бирже Weblancer вы можете найти широкий выбор проектов и вакансий с лучшими ценами, безопасной сделкой и своевременной оплатой.
- OpenCVПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется реализовать программу на языке C++/Python на Linux для передачи данных из pcap файлов в USB порт. Сейчас имеется USB камера и собранное SDK без исходников для управления камерой. И после включения камеры в USB ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Целью данной работы является создания цифрового ассистента по продаже наручных часов. Работа должна быть выполнена (в большей мере) на языке программирования Pythone с использованием библиотек: – OpenCV; – Beautiful Soup. Программное обеспечения должно работать ...OpenCVЗакрыт8 месяцев назад
Ищу опытного программиста, который сможет создать приложение c технологией компьютерного зрения( есть большой список аналогов, определяющих вид растения по фотографии) Работа с 1 видом растения - каннабис. Требования: [list][*]Опыт работы с компьютерным зрением и машинным обучением;[*]Знание ...PythonOpenCVМашинное обучениеМобильные приложения2 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
- $400
Доброго дня! Интересует точно такое же приложение по функционалу. https://play.google.com/store/apps/details?id=ai.photo.enhancer.photoclear Оно позволяет улучшить качество изображения с помощью ИИ. Первый вариант самый простой - подразумевает собрать только базовый интерфейс и использовать апи стороннего сервиса (не хотелось ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Здравствуйте. Есть задача - собрать инсталлятор. Если в вкратце - чтобы можно было парой кликов установить Python с работающим Tesseract ocr и Opencv (+ еще пару библиотек и запустить несколько reg. файлов). ***Список действий https://drive.google.com/file/d/16Uh7N-v2shJQ7a3d-DOwYvs3O5JsUzLG/view?usp=sharing Если нужно ...Системное программирование1 исполнительЗавершенгод назад
Нужно по фото с Дрона определить место дтп + построить 3д модель места дтп + вычислить расстояние между двумя точками на фото убрав искажения, чтобы оно совпадало с действительностью Фотографий будет несколько с разных ракурсов.3D-модельOpenCVЗакрыт2 года назад
Для проекта нужен первоклассный специалист с опытом работы OpenCV, машинным обучением и дополненной реальностью. БЮДЖЕТ ОБСУЖДАЕМ! Задача в том, чтобы научить распознавать по фото точки на лице по определенным критериям и на основе определенных алгоритмов ...OpenCVМашинное обучениеЗакрыт2 года назад
Две камеры снимают лицо.Одно изображение с профиля другое с фронта.Программе нужно достроить лицо 3D.OpenCV3D-графика1 заявкаЗакрыт2 года назад
Мне нужно выполнить задание, а именно написать программу - детектор смены сцен с использованием ML на python. Есть полное описание задания в jupyter notebook вместе с датасетом, обучающей выборкой и рабочим примером. От вас хотел ...Закрыт2 года назад
тема: Генерация 3d фракталов с простой послойной визуализацией (см компьютерную томографию). Для визуализации можно использовать библиотеки(например Qt, Opencv/Opengl). Есть статья на хабре по генерации фракталов с визуализацией, в конце ссылка на гитхаб (только визуализация не ...OpenGLOpenCV3D-графика1 заявкаЗакрыт2 года назад
У нас есть прилка, делающая скриншоты раз в 0.5 секунд. Затем скрин отходит в OpenCV модуль по JNI. Там мы понимаем, отправлять картинку или нет по сети. А теперь хотим сделать так, чтобы OpenCV нам ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт2 года назад
Написать бота, который будет делать ряд простых движений и действий. Можно использовать любые из следующих технологий: - python; - opencv; - ahk; - autoit; и т.д.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт2 года назад
[b]Задание[/b][b] 1 - идентификация цвета, отслеживание цвета [/b] Найдите красный шар. Для [i]мяча.png [/i]фото. При отслеживании измените формат изображения на HSV, найдите цвета с помощью двоичной операции. Улучшение качества изображения (удаление шума) с помощью морфологических операций. Рассчитать ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Здравствуйте. Есть задача пентеста сервиса видеоверификации. В сети на гите есть софт, который позволяет поднять виртуальную видеокамеру (Win). Требуется написать софт, который транслирует видео/фото на эту Virtual WebCam. Далее на основе OpenCV требуется в моменте верификации сопоставлять лицо человека ...OpenCVЗакрыт2 года назад
- $27
Сделать задачи по OpenCV c++OpenCVЛабораторные работынет заявокЗакрыт2 года назад
Отладить попиксельный поиск в базе картинок с помощью openCV и web api. Задача: сравнение картинки, сделанной пользователем со всеми имеющимися изображениями в базе на сервере (+- 100.000 картинок). То есть первым шагом клиент передает отснятое ...iOSOpenCVВеб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Всем добрый день. Нужен человек, который хорошо разбирается в питоне и библиотеке opencv. Нужна будет консультация. По оплате договоримся в лс.Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Есть серия графических файлов, в которых находятся снимки смежных кадров с кинопленки ( с перекрытием между кадрами). Требуется метод С# / Windows Forms для вывода в отдельный PictureBox панорамы, "склеенной" из смежных кадров с привязкой к перфорациям ...OpenCVWinFormsЗакрыт2 года назад
- $50
есть приложение - если запускаешь его на обычной мобиле - фотографируешь документ ( он начинает обводиться, ну система его находит в камере и фоткает ) , если заходить через android studio и фоткать там - ...AndroidOpenCVМобильные приложения1 заявкаЗакрыт2 года назад