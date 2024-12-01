Программа на Python с opencv "Система предупреждения пересечения двойн

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки178 просмотров

нужно написать программу для учебной работы "Система предупреждения пересечения двойной разметки автомобилем" с использованием opencv Python.

Примерная реализация: есть видео с камеры дорожного движения, нужно на видео выделять двойную сплошную первым цветом, автомобили вторым цветом. Если автомобиль пересекает двойную сплошную, пометить его, например, выделить третьим цветом.

OpenCVPythonРазработка программ
5 месяцев назад
guest_1733045637655
5 месяцев в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
5 месяцев назад
ТОП-10
Веб-программирование
Алан
 
35 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад