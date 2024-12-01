Требуется разработать голосового помощника на базе GPT для компьютера. Программа должна выполнять поиск, заполнять таблицы, анализировать фото и заполнять документы. Также необходима функция памяти для хранения данных и истории запросов. Ожидается функциональная и удобная реализация с учетом указанных задач.
Программа на Python с opencv "Система предупреждения пересечения двойн
нужно написать программу для учебной работы "Система предупреждения пересечения двойной разметки автомобилем" с использованием opencv Python.
Примерная реализация: есть видео с камеры дорожного движения, нужно на видео выделять двойную сплошную первым цветом, автомобили вторым цветом. Если автомобиль пересекает двойную сплошную, пометить его, например, выделить третьим цветом.
Заявки фрилансеров
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