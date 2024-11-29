Ищется UI/UX дизайнер с опытом работы в Тильде для выполнения задачи по переносу материала из Фигмы на сайт. Сроки выполнения: с 29.11 по 01.12.
Есть скачанная верстка лендинга с конструктора сайтов нужно посадить
Есть скачанная верстка с конструктора сайтов нужно посадить на wp
- возможно написать чистую верстку если не сможете работать с текущим кодом
- сделать отправку с форм в телеграмм
- сделать редактируемым весь контент
- сайт на русс и англ
Заявки фрилансеров
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