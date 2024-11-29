Есть скачанная верстка лендинга с конструктора сайтов нужно посадить

$60
  1. Биржа фриланса
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Закрыт12 заявок262 просмотра

Есть скачанная верстка с конструктора сайтов нужно посадить на wp
- возможно написать чистую верстку если не сможете работать с текущим кодом
- сделать отправку с форм в телеграмм
- сделать редактируемым весь контент
- сайт на русс и англ

WordPressВерстка лендинговИнтеграция верстки
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