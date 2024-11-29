Перенести дизайн и верстку на wordpress

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок211 просмотров

Необходимо из готового дизайна и верстки сделать тему в wordpress и реализовать весь функционал сайта:

вывод карточек с фотографиями моделей на различных страницах по категориям
Home - главная страница с общим списком и меню
Popular - страница с популярными моделями (определяется по количеству лайков, это функционал лайков еще)
Random - страница с рандомными моделями
A-Z models - страница с выбором по алфавиту
и другие страницы из верстки

Также, на сайте присутствует передача фотографий в карточках моделей из s3 хранилища, из этих фото создается дб, из дб фото добавляются в карточки, на новом дизайне и верстке нужно будет все это соединить

WordPressИнтеграция версткиСоздание карточек товаровСоздание сайтов
5 месяцев назад
HRStorylove
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