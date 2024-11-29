Необходимо из готового дизайна и верстки сделать тему в wordpress и реализовать весь функционал сайта:

вывод карточек с фотографиями моделей на различных страницах по категориям

Home - главная страница с общим списком и меню

Popular - страница с популярными моделями (определяется по количеству лайков, это функционал лайков еще)

Random - страница с рандомными моделями

A-Z models - страница с выбором по алфавиту

и другие страницы из верстки



Также, на сайте присутствует передача фотографий в карточках моделей из s3 хранилища, из этих фото создается дб, из дб фото добавляются в карточки, на новом дизайне и верстке нужно будет все это соединить