Необходима реализация авторизации пользователей с тремя уровнями доступа: администратор, модератор и пользователь. Требуется подключить систему оплаты, интеграцию с базой данных для отображения данных в личном кабинете, а также функционал для хранения переписки между пользователями. Укажите стоимость и сроки выполнения задачи.
Перенести дизайн и верстку на wordpress
Необходимо из готового дизайна и верстки сделать тему в wordpress и реализовать весь функционал сайта:
вывод карточек с фотографиями моделей на различных страницах по категориям
Home - главная страница с общим списком и меню
Popular - страница с популярными моделями (определяется по количеству лайков, это функционал лайков еще)
Random - страница с рандомными моделями
A-Z models - страница с выбором по алфавиту
и другие страницы из верстки
Также, на сайте присутствует передача фотографий в карточках моделей из s3 хранилища, из этих фото создается дб, из дб фото добавляются в карточки, на новом дизайне и верстке нужно будет все это соединить
Заявки фрилансеров
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