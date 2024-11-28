Ищем хорошего фронта который умеет работать с чужим кодом и править баги, так же на базе WP реализовывать кабинетные логики и кастомизировать плагины.



Задача: исправление багов крупного портала согласно предоставленой таблице. Ориентировочное число часов согласно объему работы - 150 часов. Сможете сделать быстрее, оплата та же. Оплата за проект в целом.

Fullstack level Middle on Worpdress

Вы нам подходите, если:

1) Вы ответственный к задачам и дедлайнам

2) Уровнем Middle + в Wordpress

3) Готовы досконально оценивать план разработки проектов в часах и чётко попадать в дедлайны.

4) Умеете всю разработку вести в гите, каждый день пуши + залив на сервер с отметкой того что сделано из задач, все задачи и баги описанны детально в гугл шитс.

5) Вы готовы уделать проекту фулл тайм, а не частичную занятость.