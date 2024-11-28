Ищем Fullstack разработчика WP (Front+Back)

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок216 просмотров

Ищем хорошего фронта который умеет работать с чужим кодом и править баги, так же на базе WP реализовывать кабинетные логики и кастомизировать плагины.

Задача: исправление багов крупного портала согласно предоставленой таблице. Ориентировочное число часов согласно объему работы - 150 часов. Сможете сделать быстрее, оплата та же. Оплата за проект в целом.

Fullstack level Middle on Worpdress

Вы нам подходите, если:
1) Вы ответственный к задачам и дедлайнам
2) Уровнем Middle + в Wordpress
3) Готовы досконально оценивать план разработки проектов в часах и чётко попадать в дедлайны.
4) Умеете всю разработку вести в гите, каждый день пуши + залив на сервер с отметкой того что сделано из задач, все задачи и баги описанны детально в гугл шитс.
5) Вы готовы уделать проекту фулл тайм, а не частичную занятость.

WordPressДоработка сайтовНастройка плагиновУстранение ошибок
5 месяцев назад
kulaginaj
Кулагина 
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