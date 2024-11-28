Задача заключается в разработке визуала для сайта и мобильного приложения. Необходимо создать привлекательный и функциональный дизайн, который улучшит пользовательский опыт. Ожидается проработка всех ключевых элементов интерфейса.
Ищем Fullstack разработчика WP (Front+Back)
Ищем хорошего фронта который умеет работать с чужим кодом и править баги, так же на базе WP реализовывать кабинетные логики и кастомизировать плагины.
Задача: исправление багов крупного портала согласно предоставленой таблице. Ориентировочное число часов согласно объему работы - 150 часов. Сможете сделать быстрее, оплата та же. Оплата за проект в целом.
Fullstack level Middle on Worpdress
Вы нам подходите, если:
1) Вы ответственный к задачам и дедлайнам
2) Уровнем Middle + в Wordpress
3) Готовы досконально оценивать план разработки проектов в часах и чётко попадать в дедлайны.
4) Умеете всю разработку вести в гите, каждый день пуши + залив на сервер с отметкой того что сделано из задач, все задачи и баги описанны детально в гугл шитс.
5) Вы готовы уделать проекту фулл тайм, а не частичную занятость.
Заявки фрилансеров
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