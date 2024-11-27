Классификатор с оценкой качества и интерфейсом на Python

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Закрыт3 заявки14 просмотров

создать наивный байесовский  классификатор (спам/не спам (сортировка писем на положительные и отрицательные)) через Python (по возможности использовать PyCharm) с помощью подключения библиотек pandas; scikit-learn (Sc learn); нужно создать мешок слов (свою библиотеку). Также сделать интерфейс, куда можно вводить текст, чтобы классификатор их рассортировал на положительные/отрицательные.

PythonРазработка программ
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