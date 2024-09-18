Необходима база клиентов для компании, занимающейся арендой спецтехники, включая катки, экскаваторы и бульдозеры. Работа осуществляется по всему ЮФО. Ожидаются контакты потенциальных клиентов для увеличения продаж и генерации лидов.
Требуется написать бота, парсер телеграмм канала,с настройкой ключевых
Требуется написать бота, парсер телеграмм каналов,с настройкой ключевых слов для отправки персонализированного предложения пользователям телеграмма. Бот должен уметь по настроенным ключевым словам выделять поисковые запросы и в личку отправлять торговые предложения
Заявки фрилансеров
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