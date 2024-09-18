Требуется написать бота, парсер телеграмм канала,с настройкой ключевых

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки10 просмотров

Требуется написать бота, парсер телеграмм каналов,с настройкой ключевых слов для отправки персонализированного предложения пользователям телеграмма. Бот должен уметь по настроенным ключевым словам выделять поисковые запросы и в личку отправлять торговые предложения

Создание ботовСоздание парсеров
5 месяцев назад
guest_1732561956658
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