Интеграция WHATSAPP

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Закрыт2 заявки278 просмотров

Добрый день! Необходимо подключить Whatsapp к CRM системе. Основная задача - получить и настроить API вастапа. Конечный результат - апи через который смогу получать и отправлять сообщения.

Интеграция API
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