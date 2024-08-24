Требуется доработка существующего сайта на WordPress. Задачи включают выполнение работ, указанных в приложении. Ожидается оптимизация и улучшение функционала сайта для повышения его эффективности.
Интеграция WHATSAPP
Добрый день! Необходимо подключить Whatsapp к CRM системе. Основная задача - получить и настроить API вастапа. Конечный результат - апи через который смогу получать и отправлять сообщения.
Заявки фрилансеров
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