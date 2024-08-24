Требуется реализовать PHP-скрипт для учета статистики в MySQL с интерфейсом для создания и редактирования событий. Скрипт должен включать 14 кнопок для ведения статистики, возможность создания периодов, а также запись действий в базу данных. Результаты должны экспортироваться в XML с параметрами событий. Срок выполнения — до завтра обеда.