Цель проекта получить локальную базу данных транзакций (трансферов) и данных аккаунтов-получателей и отправителей за последние 10 минут.

Исходные данные: список идентификаторов аккаунтов - вводится пользователем вручную (способ ввода обсуждается)

Алгоритм действий:

1. Входим в аккаунт по адресу типа https://solscan.io/account/{идентификатор аккаунта}

2. Включаем фильтры: Transfers, Tokens: SOL, Time (UTC)

3. Сохраняем полученные данные в таблице локальной БД.

4. Входим в аккаунт-получатель (для Out-трансфера) или аккаунт -отправитель (для In-трансфера)

5. Применяем те же фильтры из п.2 и сохраняем трансферы аккаунтов в отдельную таблицу БД (ключ - идентификатор аккаунта)

Требования:

Python+SQLite

Открытый код.

Нужны только уникальные данные за последние 10 минут, старые надо удалять в базе.

Актуальность данных в базе - до 10 секунд после появления их на сайте.

Стабильная работа с обходом возмож

ных защит сайта.