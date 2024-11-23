Восстановить сайт с GitHub на laravel

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки271 просмотр

Восстановить сайт с GitHub на laravel, чтобы посмотреть работоспособность, и какие действия по доработки сайта нужно реализовать.

GitLabLaravelДоработка сайтов
5 месяцев назад
onefanastic
Денис 
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