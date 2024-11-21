Необхідно створити сайт для реєстрації на змаганнях на базі wix.com. Сайт має включати кабінети для спортсменів та тренерів, можливість реєстрації на різні змагання. Учасники повинні мати змогу обирати програми, формувати команди та оплачувати внески. Організатори отримують інформацію про зареєстрованих з можливістю фільтрації. Детальне ТЗ буде надано пізніше.
Битрикс
Ставало нужно сверстать. Потом натягують на битрикс. Простой сайт. В заявку оставляйте свой телеграм и напишите сколько сайтов на битриксе было сделано
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