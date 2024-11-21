Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок128 просмотров

Ставало нужно сверстать. Потом натягують на битрикс. Простой сайт. В заявку оставляйте свой телеграм и напишите сколько сайтов на битриксе было сделано

1С-БитриксВерстка сайтовИнтеграция верстки
5 месяцев назад
katerina_1805
Катерина 
24 года
2 года в сервисе
Была
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
5 месяцев назад
Лучший разработчик сайтов апреля
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Сергей
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Владлен
 
23 года
год в сервисе
Был
3 месяца назад
5 месяцев назад
Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
час назад
85 отзывов
5 месяцев назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Александр
 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
5 часов назад
15 отзывов(-1)
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