Требуется разработка сайта под ключ без использования движка, с акцентом на дизайн и тематику фриланса. Сайт будет включать разделы: Обо мне, Услуги, Заявка, Контакты, а также две типовые страницы под услуги и город. Предоставляется структура, поддержка в разработке. Без предоплат.