Приветствую! Более 5 лет в веб разработке и системном администрировании.
https://codestats.net/users/cretm
CMS на которых специализируюсь:
Bitrix, Wordpress, MODx и др. php cms.
Системное адмистрирование:
Хорошо знаком с linux, vds, хостинги. Настройка инфраструктуры для разработки, хостинг панели, web сервера, почтовые сервера/smtp, vpn и тд.
Технологии:
HTML5, js, jQuery, SASS, PHP, MySQL.
Дополнительные услуги:
Посадка HTML шаблона на CMS.
Установка, настройка, оптимизация систем управления контентом(CMS).
Адаптация сайтов под мобильные.
Исправление ошибок в коде.
Настройка рассылки (почтовых сервисов), корпоративная почта.
Перенос на другой хостинг(сервер).
Интеграция со сторонними сервисами (crm, платежные системы, служба онлайн поддержки и тд.)
Цены приемлемые.
К работе отношусь серьезно, учитываю пожелания клиента!
Всегда на связи!
Контакты:
E-mail: [email protected]
telegram: @cretm
Я против войны в Украине!
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#223
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
2 из 5
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
4 месяца назад
CloudflareНастройка доменовНастройка почтыНастройка хостинга
Работу сделал, все настроил, объяснил. Рекомендую!
Ответный отзыв
Благодарю!
$50
10 баллов
год назад
С Задачей справился. Специалист! Рекомендую!
Ответный отзыв
Благодарю.
Системное администрирование
2 отзыва
$12/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
$12/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$12/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$12/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга