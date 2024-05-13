creio

Александр creio

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Приветствую! Более 5 лет в веб разработке и системном администрировании.

https://codestats.net/users/cretm

CMS на которых специализируюсь:

Bitrix, Wordpress, MODx и др. php cms.

Системное адмистрирование: 

Хорошо знаком с linux, vds, хостинги. Настройка инфраструктуры для разработки, хостинг панели, web сервера, почтовые сервера/smtp, vpn и тд.

Технологии:

HTML5, js, jQuery, SASS, PHP, MySQL.

Дополнительные услуги:

  • Посадка HTML шаблона на CMS.

  • Установка, настройка, оптимизация систем управления контентом(CMS).

  • Адаптация сайтов под мобильные.

  • Исправление ошибок в коде.

  • Настройка рассылки (почтовых сервисов), корпоративная почта.

  • Перенос на другой хостинг(сервер).

  • Интеграция со сторонними сервисами (crm, платежные системы, служба онлайн поддержки и тд.)

Цены приемлемые.

К работе отношусь серьезно, учитываю пожелания клиента!

Всегда на связи!

Контакты:

E-mail[email protected]

telegram: @cretm

#1Настройка почты
#1Cloudflare
#5Настройка доменов
#6Настройка хостинга
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#223
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
2 из 5

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Отзывы заказчиков

KharchenkoS
Сергей 
49 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
$100
10 баллов
4 месяца назад
Настроить хостинг для работы с почтой. Внести настройки DNS
CloudflareНастройка доменовНастройка почтыНастройка хостинга
Работу сделал, все настроил, объяснил. Рекомендую!
Благодарю!
Ответный отзыв
afle
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
$50
10 баллов
год назад
Требуется установить ПО на сервер
С Задачей справился. Специалист! Рекомендую!
Благодарю.
Ответный отзыв
Системное администрирование
2 отзыва
$12/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
$12/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$12/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$12/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга