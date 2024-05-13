Приветствую! Более 5 лет в веб разработке и системном администрировании.

https://codestats.net/users/cretm

CMS на которых специализируюсь:

Bitrix, Wordpress, MODx и др. php cms.

Системное адмистрирование:

Хорошо знаком с linux, vds, хостинги. Настройка инфраструктуры для разработки, хостинг панели, web сервера, почтовые сервера/smtp, vpn и тд.

Технологии:

HTML5, js, jQuery, SASS, PHP, MySQL.

Дополнительные услуги:

Посадка HTML шаблона на CMS.

Установка, настройка, оптимизация систем управления контентом(CMS).

Адаптация сайтов под мобильные.

Исправление ошибок в коде.

Настройка рассылки (почтовых сервисов), корпоративная почта.

Перенос на другой хостинг(сервер).

Интеграция со сторонними сервисами (crm, платежные системы, служба онлайн поддержки и тд.)

Цены приемлемые.

К работе отношусь серьезно, учитываю пожелания клиента!

Всегда на связи!

Контакты:

E-mail: [email protected]

telegram: @cretm