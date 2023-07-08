Требуется исправить 3 бага в работе PHP-скрипта спортивной статистике. ТЗ со скриншотами имееются, предоставляется специалистам с отзывами. Подключение к серверу через AnyDesk. Сроки 2 ...
Люблю работать с ответственными исполнители, которые все делают ответственно и качественно. С постоянными исполнителями могу работать по предоплате.
- $350Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 дней назад
Добрый день, Требуется отрисовать два логотипа в 3D для далнейшей работы с логотипами.3D-графика23 заявкиЗакрыт20 дней назад
Коллеги, Добрый день! Требуется реализовать сайт образовательного проекта с регистрацией на Weblow из 15 разных страниц. ТЗ исполнителям с отзывами и опытом.Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 месяца назад
Добрый день, Требуется нарисовать 4 силуэта для спортивных команд. Рисунок должен быть уникальный и доступен в векторе. Подписание согласия об отчуждении авторских прав. Спасибо,Иконки и Пиксель-арт12 заявокЗакрыт2 месяца назад
Коллеги, Добрый день! Требуется реализовать максимально минималистический единый бекенд на несколько мобильных приложений по спортивной статистики (все приложения однотипные, разного направления). Суть бекенда получение матчей из мобильных ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт2 месяца назад
Коллени, Добрый день! Требуется реализовать дизайн мобильного приложения по спортивной статистике. Приложения состоит из 9 экранов для мобильных устройств. Есть приблизительный прототип в ...Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Добрый день, Требуется сделать дизайн проект квартиры (можно без номенклатуры). Расстановка и объекты. Площадь 100 метровИнтерьеры и Экстерьеры17 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $10
Сделать приглашение на день рождениеБаннеры1 исполнительЗавершен4 месяца назад
- $250
Коллеги, Добрый день! Требуется исправить 3 бага в PHP-скрипте спортивной статистике. ТЗ со скриншотами по ссылке [url=https://docs.google.com/document/d/1nYLb7icSXl7tybI-6dejq2EEu0HUPBNsJFqhNEL3D0c/edit]https://docs.google.com/document/d/1nYLb7icSXl7tybI-6dejq2EEu0HUPBNsJFqhNEL3D0c/edit [/url] Подключение к серверу удаленное (GitLab или AnyDesk). Сроки 2 дняВеб-программирование4 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
- $150
Коллеги, Добрый день! Требуется исправить 3 бага в PHP-скрипте спортивной статистике. ТЗ со скриншотами по ссылке https://docs.google.com/document/d/1nYLb7icSXl7tybI-6dejq2EEu0HUPBNsJFqhNEL3D0c/edit Подключение к серверу удаленное (GitLab или AnyDesk).Закрыт6 месяцев назад
Коллеги, Добрый день! Требуется исправить или убрать ограничения в PHP скрипте. ТЗ со скриншотами Подключиться для работы удаленно к серверу.Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 месяцев назад
Добрый день, Требуется написать скрипт (робота) проверки видео на youtube и ВК, который будет проверять прямые трансляции на наличие звука в эфире, на наличие картинки. Так же проверять на сайте, корректно вывода данных (сравнение с сайта ...Закрыт6 месяцев назад
Коллеги, Добрый день! Есть полноценный боевой PHP-скрипт спортивной статистике (теннис) написанный с использованием MVC. Обнаружили несколько ошибки в коде при работе скрипта (неправильно выбирает порядок подачи, формат счета и подащий). Есть вырезанный участок кода и скрипта, куда ...Закрыт6 месяцев назад
Требуется реализовать дизайн 5-х страниц для сайта с гостиницами и формой [b]Требования к дизайну: [/b][list=1][*]Макеты в Фигме [*]Отдельный макеты под разрешения PC, TABLET, MOBILE. [*]Современный дизайн с использованием комфортных для глаза цвета (требований нет)[/list] [b]Список страниц для дизайна [/b][list=1][*]Главная страница с ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад
Коллеги, Доброе утро! О ПРОЕКТЕ Есть интернет-сервис планирования события с ежедневными события, где есть авторизация по логину и паролю. Работает он так, что в верхней части расположены сами события ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
- $350
Коллеги, Добрый день! Требуется сделать простой скрипт мэтча людей по определенным характеристикам. Предлагайте пожалуйста фреймворк или CMS для реализации. Есть дизайн страниц. Структура Бекенда Администратор ?Панель администратор ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Коллеги, Добрый день! Требуется реализовать скрипт генерации отчетов и экспорт в HTML (или в идеале PDF). Вся форма заполняется в ручную. [b]Как это должно работать? [/b] Есть общая админ панель со всеми отчетами которые отсортированы ...Базы данныхнет заявокЗавершен7 месяцев назад
Коллеги, Добрый день! В скрипте появилась ошибка и перестал выполняться скрипт добавления данных в форме на веб-странице? Изменений не было, ничего не трогали. Прикрепил скриншот, требуется поправить.Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 месяцев назад
- $150
Коллеги, Добрый вечер! Требуется нарисовать дизайн главной страницы компании, которая занимается организацией событий. Дизайн должен быть эксклюзивным и следовать фирменному стилю компании. Есть ТЗ и есть Прототип. Только проверенные дизайнеры с опытом работы.Дизайн сайтов50 заявокЗакрыт7 месяцев назад
- $150
Коллеги, Добрый день! Есть полноценный боевой PHP-скрипт спортивной статистике (теннис) написанный с использованием MVC. Обнаружили 2 ошибки в коде при работе скрипта (неправильно выбирает порядок подачи). Есть вырезанный участок кода и скрипта, куда смотреть и что ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт9 месяцев назад