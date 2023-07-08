Коллеги, Добрый день! Требуется реализовать скрипт генерации отчетов и экспорт в HTML (или в идеале PDF). Вся форма заполняется в ручную. [b]Как это должно работать? [/b] Есть общая админ панель со всеми отчетами которые отсортированы ...