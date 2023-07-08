afle

Виктор afle

 
34 годаИзраиль/Тель-Авив
15 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Заказчик

Люблю работать с ответственными исполнители, которые все делают ответственно и качественно. С постоянными исполнителями могу работать по предоплате.

5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$1508
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
3
постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Исправить баши в скрипте PHP

    $350

    Требуется исправить 3 бага в работе PHP-скрипта спортивной статистике. ТЗ со скриншотами имееются, предоставляется специалистам с отзывами. Подключение к серверу через AnyDesk. Сроки 2 ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 дней назад

  • Логотипы в 3D

    Добрый день, Требуется отрисовать два логотипа в 3D для далнейшей работы с логотипами.

    3D-графика23 заявки
    Закрыт
    20 дней назад

  • Сайт на WebFlow

    Коллеги, Добрый день! Требуется реализовать сайт образовательного проекта с регистрацией на Weblow из 15 разных страниц. ТЗ исполнителям с отзывами и опытом.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Нарисовать силуэты для команд

    Добрый день, Требуется нарисовать 4 силуэта для спортивных команд. Рисунок должен быть уникальный и доступен в векторе. Подписание согласия об отчуждении авторских прав. Спасибо,

    Иконки и Пиксель-арт12 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Бекенд приложения

    Коллеги, Добрый день! Требуется реализовать максимально минималистический единый бекенд на несколько мобильных приложений по спортивной статистики (все приложения однотипные, разного направления). Суть бекенда получение матчей из мобильных ...

    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Дизайн мобильного приложения

    Коллени, Добрый день! Требуется реализовать дизайн мобильного приложения по спортивной статистике. Приложения состоит из 9 экранов для мобильных устройств. Есть приблизительный прототип в ...

    Дизайн мобильного приложенияFigma
    Дизайн мобильных приложений1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Исправить баги для PHP-скрипта

    $250

    Коллеги, Добрый день! Требуется исправить 3 бага в PHP-скрипте спортивной статистике. ТЗ со скриншотами по ссылке [url=https://docs.google.com/document/d/1nYLb7icSXl7tybI-6dejq2EEu0HUPBNsJFqhNEL3D0c/edit]https://docs.google.com/document/d/1nYLb7icSXl7tybI-6dejq2EEu0HUPBNsJFqhNEL3D0c/edit [/url] Подключение к серверу удаленное (GitLab или AnyDesk). Сроки 2 дня

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Исправить баги в PHP-скрипте

    $150

    Коллеги, Добрый день!  Требуется исправить 3 бага в PHP-скрипте спортивной статистике. ТЗ со скриншотами по ссылке https://docs.google.com/document/d/1nYLb7icSXl7tybI-6dejq2EEu0HUPBNsJFqhNEL3D0c/edit Подключение к серверу удаленное (GitLab или AnyDesk).

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Скрипт проверки видео

    Добрый день,  Требуется написать скрипт (робота) проверки видео на youtube и ВК, который будет проверять прямые трансляции на наличие звука в эфире, на наличие картинки. Так же проверять на сайте, корректно вывода данных (сравнение с сайта ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Исправить баги в PHP скрипте

    Коллеги, Добрый день!  Есть полноценный боевой PHP-скрипт спортивной статистике (теннис) написанный с использованием MVC. Обнаружили несколько ошибки в коде при работе скрипта (неправильно выбирает порядок подачи, формат счета и подащий). Есть вырезанный участок кода и скрипта, куда ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Адаптивный дизайн 3-х страниц сайта

    Требуется реализовать дизайн 5-х страниц для сайта с гостиницами и формой  [b]Требования к дизайну:  [/b][list=1][*]Макеты в Фигме [*]Отдельный макеты под разрешения PC, TABLET, MOBILE. [*]Современный дизайн с использованием комфортных для глаза цвета (требований нет)[/list] [b]Список страниц для дизайна [/b][list=1][*]Главная страница с ...

    Figma
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Приложение для WINDOWS

    Коллеги, Доброе утро! О ПРОЕКТЕ Есть интернет-сервис планирования события с ежедневными события, где есть авторизация по логину и паролю. Работает он так, что в верхней части расположены сами события ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Скрипт мини-знакоств

    $350

    Коллеги, Добрый день!  Требуется сделать простой скрипт мэтча людей по определенным характеристикам.  Предлагайте пожалуйста фреймворк или CMS для реализации.  Есть дизайн страниц. Структура Бекенда Администратор ?Панель администратор ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Скрипт Генерации Отчетов

    Коллеги, Добрый день! Требуется реализовать скрипт генерации отчетов и экспорт в HTML (или в идеале PDF). Вся форма заполняется в ручную. [b]Как это должно работать? [/b] Есть общая админ панель со всеми отчетами которые отсортированы ...

    MySQLHTML
    Базы данныхнет заявок
    Завершен
    7 месяцев назад

  • Исправить ошибку в скрипте

    Коллеги, Добрый день!  В скрипте появилась ошибка и перестал выполняться скрипт добавления данных в форме на веб-странице? Изменений не было, ничего не трогали.  Прикрепил скриншот, требуется поправить.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Дизайн главной страницы сайта

    $150

    Коллеги, Добрый вечер! Требуется нарисовать дизайн главной страницы компании, которая занимается организацией событий. Дизайн должен быть эксклюзивным и следовать фирменному стилю компании. Есть ТЗ и есть Прототип. Только проверенные дизайнеры с опытом работы.

    Дизайн главной страницы
    Дизайн сайтов50 заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Поправить PHP-скрипт

    $150

    Коллеги, Добрый день! Есть полноценный боевой PHP-скрипт спортивной статистике (теннис) написанный с использованием MVC. Обнаружили 2 ошибки в коде при работе скрипта (неправильно выбирает порядок подачи). Есть вырезанный участок кода и скрипта, куда смотреть и что ...

    PHP
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад
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Отзывы фрилансеров
SergeyMalyshev
Сергей 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
5 часов назад
$90
10 баллов
2 месяца назад
Дизайн мобильного приложения
Люблю заказчиков, которые и сами не спешат, и тебя не торопят. Спасибо!
Мегаприятный специалист! Все хорошо сделал!
Ответный отзыв
Delimarskaya
21 годМолдова
5 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$10
10 баллов
4 месяца назад
Приглашение на день рождение
Своевременная оплата, приятно сотрудничать!
Быстро сделала! Все хорошо!
Ответный отзыв
mrPuh
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$150
10 баллов
6 месяцев назад
Скрипт Генерации Отчетов
Понятное ТЗ. Оплату получил.
Задачу выполнил. Тестируем.
Ответный отзыв
wenr00w
Айбек 
20 летКазахстан
3 года в сервисе
Был
день назад
$8
10 баллов
6 месяцев назад
Сделать правку в PHP скрипте
Все отлично! Нужная информация по заказу и все доступы были сразу предоставлены. Управились в короткие сроки. Рекомендую
Все сделал! Быстро, оперативно!
Ответный отзыв
uargb
Роман 
24 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$100
10 баллов
8 месяцев назад
Приложение Webview под Windows
Все на высшем уровне, заказом дозволен - рекоммендую
Сделал, все ок
Ответный отзыв