Коллеги, Добрый день.

Требуется реализовать простую форму регистрации пользователей на мероприятия. Основной функционал заключается в регистрации пользователей на мероприятия, модерация заявок организаций и создание календаря мероприятий организации. Организатор мероприятия может просматривать список заявившихся и экспортировать его (формат предлагайте). В форме участники 15 полей.

Пользователи:

суперадмин

менеджер мероприятии организации

пользователи / участники

Менеджер организации создает календарь и вносит новые мероприятия (8 полей). В начале участники проходит регистрацию в самой организации. Только после утверждения он может начать заявляться и отменять свое участие в мероприятиях организации.

Предпочтение фреймформаком Lavarel / MVC

Дизайн и верстка bootsrat.