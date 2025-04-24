Сделать скрипт регистрации на мероприятия

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Открыт11 заявок69 просмотров

Коллеги, Добрый день.

Требуется реализовать простую форму регистрации пользователей на мероприятия. Основной функционал заключается в регистрации пользователей на мероприятия, модерация заявок организаций и создание календаря мероприятий организации. Организатор мероприятия может просматривать список заявившихся и экспортировать его (формат предлагайте). В форме участники 15 полей.

Пользователи:

  • суперадмин

  • менеджер мероприятии организации

  • пользователи / участники

Менеджер организации создает календарь и вносит новые мероприятия (8 полей). В начале участники проходит регистрацию в самой организации. Только после утверждения он может начать заявляться и отменять свое участие в мероприятиях организации.

Предпочтение фреймформаком Lavarel / MVC

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