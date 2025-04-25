Требуется разработка Telegram-бота с интерактивными детективными историями. Функционал включает профиль пользователя, три уровня сложности, систему монетизации и интеграцию с OpenAI. Этапы разработки: прототип, MVP и финальный продукт с мультимедиа. Оплата поэтапно. Требуется опыт работы с Python, API и базами данных.
Нужна доработка DApp на Python
Нужно доработать смарт контракт, создать DApp на Python
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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