Требуется выполнить доработки на двух сайтах WordPress. На первом сайте необходимо настроить отправку писем с контактной формы, чтобы письма не уходили в спам и не содержали данные хостинга. На втором сайте предусмотрены доработки по микроразметке и ссылкам, детализированные в документе. Важно учитывать все требования и инструкции.