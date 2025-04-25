Нужна доработка DApp на Python

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки34 просмотра

Нужно доработать смарт контракт, создать DApp на Python

PythonДоработка сайтовРазработка смарт-контрактов
18 дней назад
guest_1745525240557
18 дней в сервисе
Был
16 дней назад

Выбранный исполнитель

evgeniirusu4
Евгений 
22 года
5 лет в сервисе
Был
час назад
18 дней назад
$30
2 дня
Escrow
Огромное спасибо Евгению за проделанную работу! Исполнитель проявил профессионализм, внимательность к деталям и оперативность. Все условия задачи были выполнены на высоком уровне. Рекомендую и буду рад сотрудничеству в будущем!
Благодарю за опыт! Рад был сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Богдан
 
18 лет
18 дней в сервисе
Был
11 дней назад
18 дней назад
evgeniirusu4
Евгений 
22 года
5 лет в сервисе
Был
час назад
18 дней назад