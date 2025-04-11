Настройка сборки

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  2. Веб-программирование
Открыт5 заявок45 просмотров

Добрый день!

Нужна помощь с настройкой сборки проекта на Bootstrap 5 или настроить с нуля. ( Gulp, Webpack )

Задача:

  • Настроить сборку так, чтобы при билде автоматически создавались и подключались нужные вендоры(включая только используемые стили из Bootstrap и других библиотек).

  • Аналогично — настроить корректную сборку и подключение сторонних библиотек, которые мы используем (JS и CSS).

  • В идеале — минимизировать итоговый билд и упростить поддержку проекта.

Жду ваших предложений, и по возможности пишите сразу ваш телеграмм и за какой срок ( нужно срочно )

BootstrapCSSHTMLSCSSАвтоматизация процессов
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