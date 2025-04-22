Настройка email-цепочек и интеграция с Kommo CRM

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки31 просмотр

Ищу техспеца или email-маркетолога для настройки цепочек писем и интеграции с Kommo (ex-AmoCRM). Необходимо настроить триггеры, логику и тайминги для email-цепочек, связать это с Kommo CRM. Также желательно разделить аудиторию по сегментам и адаптировать логику под них. Тексты писем будут подготовлены отдельно, требуется только техническая настройка. Если вы можете предложить улучшения, это будет плюсом.

Настройка CRM
9 дней назад
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