Необходимо сделать сайт (информационный по услугам) из выбранного готового шаблона https://wordpress.com/ru/theme/zeever

Однако по для меня точно не понятно, какие там шаблоны присутствуют, чтобы понять какие куда можно использовать (для тех или иных планируемых страниц).

А так же на время пока делаем этот сайт, нужно поставить заглушку с информацией об организации (опять же можно используя этот шаблон), заглушку нужно сделать завтра.