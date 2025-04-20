Сайт из готового шаблона (wordpress)

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Открыт17 заявок201 просмотр

Необходимо сделать сайт (информационный по услугам) из выбранного готового шаблона https://wordpress.com/ru/theme/zeever

Однако по для меня точно не понятно, какие там шаблоны присутствуют, чтобы понять какие куда можно использовать (для тех или иных планируемых страниц).

А так же на время пока делаем этот сайт, нужно поставить заглушку с информацией об организации (опять же можно используя этот шаблон), заглушку нужно сделать завтра.

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