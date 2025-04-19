Скопировать лендинг по примеру

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Открыт25 заявок492 просмотра

Скопировать лендинг с примера. Простенький лендинг, нужно банально скопировать с небольшими изменениями.

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