Ментор Wordpress

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Открыт3 заявки371 просмотр

Все привет. Необходим ментор на Wordpress. Прошу предложить форматы и цены. Или же консультации с опытными разработчиками

MySQLPHPWordPressРазработка программ
13 дней назад
Виталий
 
43 года
7 лет в сервисе
Был
9 дней назад
10 отзывов

Заявки фрилансеров

Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
17 часов назад
39 отзывов(-3)
8 дней назад
ТОП-10
Веб-программирование
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
7 часов назад
11 дней назад
Дмитро
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
4 часа назад
7 отзывов
13 дней назад