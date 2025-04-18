Ищется опытный специалист для настройки способов доставки в CS-Cart. Необходимо проверить текущие настройки, чтобы все 5 способов отображались на этапе оформления заказа. Также требуется объяснить ключевые моменты для дальнейших изменений и подготовить структуру для подключения по API к логистическим сервисам.