Задача

Не большая учебная платформа для психологических курсов (планируется к размещению 4 курса)

Проект реализован примерно на 70%. на движке MODx Revolution 3.

Требуется доделать начатое и отладить работу сайта: https://radostosoznaniya.ru

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Исходное тех задание тут https://docs.google.com/document/d/1xYuD5BsEUK0b4KpoOQx_AYK8DW7xLsYNSDMeaCCQbZo/edit

Что конкретно нужно доделать указано тут: https://docs.google.com/document/d/1sgzg27brBUCFQgU_i2_KPreylJkHs-39_ntbf0IYRS4/edit

https://disk.yandex.ru/i/Ea5wf7HVP288mQ Всё детально рассказываю в пояснении к техзаданию .

Подготовленный код бэкэнда для страницы «Кураторская» https://disk.yandex.ru/d/pmZsC_Rx4jsJAg

Меня интересует в ответе ваш опыт работы на платформе MODx Revolution 3

примеры работ. Ориентировочные сроки выполнения доработки нашего сайта

Ориентировочная стоимость работы.