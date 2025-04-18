Ищется опытный специалист для настройки способов доставки в CS-Cart. Необходимо проверить текущие настройки, чтобы все 5 способов отображались на этапе оформления заказа. Также требуется объяснить ключевые моменты для дальнейших изменений и подготовить структуру для подключения по API к логистическим сервисам.
Задача Модикс
Задача
Не большая учебная платформа для психологических курсов (планируется к размещению 4 курса)
Проект реализован примерно на 70%. на движке MODx Revolution 3.
Требуется доделать начатое и отладить работу сайта: https://radostosoznaniya.ru
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kurator_test La254WhMQ7
Исходное тех задание тут https://docs.google.com/document/d/1xYuD5BsEUK0b4KpoOQx_AYK8DW7xLsYNSDMeaCCQbZo/edit
Что конкретно нужно доделать указано тут: https://docs.google.com/document/d/1sgzg27brBUCFQgU_i2_KPreylJkHs-39_ntbf0IYRS4/edit
https://disk.yandex.ru/i/Ea5wf7HVP288mQ Всё детально рассказываю в пояснении к техзаданию .
Подготовленный код бэкэнда для страницы «Кураторская» https://disk.yandex.ru/d/pmZsC_Rx4jsJAg
Меня интересует в ответе ваш опыт работы на платформе MODx Revolution 3
примеры работ. Ориентировочные сроки выполнения доработки нашего сайта
Ориентировочная стоимость работы.
Заявки фрилансеров
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