Заполнение купона на сайте

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Закрыт3 заявки86 просмотров

Есть сайт БК Olimp bet

Его фронтенд написан на реакте, упакован вебпаком.

Задача: по данным из АПИ заполнить купон со ставкой.

На скрине красным выделено поле basketId.

Нужно имея значение этого поля заполнить купон с этой ставкой.

Также, есть возможность выполнять любые JS скрипты до выполнения JS на сайте.

Т.е. можно сделать любые подмены, например - подмену webpack_require.

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15 дней назад
froggy1980
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