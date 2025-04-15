Ранее работало исправно приложение.

Написано на Flutter бекенд на PHP.

Функционал 90% информационный.



Две недели назад перестало работать, возможны были какие то обновления или еще что то.

Исходники проекта есть и флаттер и бекенда, хотя сам бекенд и сайт работают ( у них точно такой же функционал ).



Необходимо разобраться в чем проблема и заново переопубликовать на наших аккаунтах.

Желательно за указанную сумму