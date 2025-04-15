Исправить баги приложения на Flutter

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Открыт6 заявок329 просмотров

Ранее работало исправно приложение.
Написано на Flutter бекенд на PHP.
Функционал 90% информационный.

Две недели назад перестало работать, возможны были какие то обновления или еще что то.
Исходники проекта есть и флаттер и бекенда, хотя сам бекенд и сайт работают ( у них точно такой же функционал ).

Необходимо разобраться в чем проблема и заново переопубликовать на наших аккаунтах.
Желательно за указанную сумму

FlutterPHPУстранение ошибок
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