Доработка браузерного расширения на JS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт6 заявок275 просмотров

Необходимо доработать имеющееся браузерное расширение, предназначенное для анализа скорости загрузки и содержимого веб-страницы. Расширение работает под Chrome и Firefox.

Дополнительным плюсом будет знание и опыт написания расширений на Rect.

Если у вас есть опыт в JS / React и написании браузерных расширений - пишите, пообщаемся.

Также интересует стоимость часа работы исполнителя. 1200 рублей было бы оптимально.

JavaScriptReactДоработка сайтов
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