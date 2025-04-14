Доработка браузерного расширения на JS

Необходимо доработать имеющееся браузерное расширение, предназначенное для анализа скорости загрузки и содержимого веб-страницы. Расширение работает под Chrome и Firefox.

Дополнительным плюсом будет знание и опыт написания расширений на Rect.

Если у вас есть опыт в JS / React и написании браузерных расширений - пишите, пообщаемся.

Также интересует стоимость часа работы исполнителя. 1200 рублей было бы оптимально.