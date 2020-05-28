NeedYourHelp

Требуется доработка программы на Delphi для проверки позиций сайтов в поисковиках Яндекс и Google. Необходимо исправить сканер живой выдачи, который перестал корректно работать из-за изменений в верстке. Ожидается знание Delphi, MySQL, SQLite, а также умение работать с потоками и сетевыми компонентами. Понимание работы поисковых систем и навыки анализа также обязательны.