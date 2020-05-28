NeedYourHelp

Андрей NeedYourHelp

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
4 дня назад
Технический аудит сайтов

Программа SiteAnalyzer это веб-краулер, позволяющий сканировать сайты и проверять их основные технические и SEO-параметры на предмет ошибок и эффективно их исправлять.

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$2
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Отзывы фрилансеров

Faina_Shatrova
Фаина 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Написать 60 текстов
Рекомендую Андрея всем, кто ищет порядочного заказчика, который готов тратить время на уточнение деталей, всегда находится на связи и оплачивает принятую работу без задержек.
Спасибо за качественные тексты. Рекомендую!
Ответный отзыв
badman80
Виктор 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$150
10 баллов
7 лет назад
Импорт товаров из XML в Opencart (PHP)
OpencartPHP
Отличный опыт для меня, своевременная оплата. Рекомендую.
Быстро разобрался в чужом коде и оперативно доработал нужный функционал. Рекомендую!
Ответный отзыв
Nikiforov
29 лет
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Визитки
Спасибо за этот интересный проект. Четкая постановка задачи, конструктивный диалог, оплата без задержек. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Очень терпеливый исполнитель, перепробовали массу вариантов, выбрал оптимальный. Работа выполнена на высшем уровне. Рекомендую!
Ответный отзыв
Enkvist
Антон 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Помощь с htaccess mod_rewrite
HTML
Доволен сотрудничеством.
Быстро и грамотно произвел все необходимые настройки, оперативно реагировал на доп. пожелания! Рекомендую!
Ответный отзыв
chnry
Роман 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
PHP скрипт для парсинга позиций в Яндекс, Google
PHP
Отличный заказчик!
Надежный исполнитель. Сделал все что и обещал. Рекомендую!
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