NeedYourHelp

Необходима вычитка и корректировка перевода сайта тематики SEO с учетом адаптации под зарубежную аудиторию. Ищем специалиста с отличным уровнем английского, желательно носителя языка, а также знанием терминов SEO и Digital. Опыт и навыки обязательны.
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- Переводы3 заявкиОткрыт9 дней назад
Ищется специалист для доработки браузерного расширения на JavaScript, предназначенного для анализа скорости загрузки и содержимого веб-страницы. Расширение должно работать в Chrome и Firefox. Опыт работы с React будет плюсом. Укажите стоимость часа работы исполнителя.Веб-программирование6 заявокОткрыт24 дня назад
- $9
Необходимо перевести код работы с многомерным массивом из PHP на Delphi. Используйте класс TDictionary и доработайте сортировку элементов для вывода в порядке добавления. Приведен пример кода на PHP и требования к реализации на Delphi.Закрыт3 года назад
- $12
Требуется разработать приложение на Delphi, которое будет открывать заданный URL в браузере для получения токена Google Search Console и принимать код авторизации через Callback URL на локальном сервере. Задача включает интеграцию с OAuth2. Подробности в документации Google.Закрыт3 года назад
- $250
Ищется Backend + Frontend разработчик для доработки веб-краулера и системы проверки позиций в Яндекс и Google. Обязателен опыт работы с PHP, MySQL и Node.js, а также навыки в Linux, Git, Docker и Redis. Приветствуется работа с высоконагруженными проектами.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется доработка программы на Delphi, которая проверяет позиции сайтов в поисковых системах Яндекс, Google и Mail. Необходимы знания Delphi 10.2, MySQL, SQLite и работа с потоками. Ожидается понимание работы поисковых систем, куки и прокси серверов.Закрыт3 года назад
Задача: написать приложение на Delphi 10.3, которое будет авторизовываться в сервисах Яндекса и Гугла через их API и получать из них список текущих проектов. Сервисы для получения данных: Google Search Console, Google ...Закрыт3 года назад
Требуется разработать программу, использующую TChromium CEF4Delphi, для полной загрузки контента SPA сайтов в скрытом режиме. Необходимо обеспечить корректное извлечение HTML-кода по завершении загрузки всех данных, включая динамически подгружаемый контент. Обратите внимание на особенности работы с событиями загрузки.Закрыт3 года назад
Ищется Backend / Frontend разработчик для создания веб-краулера. Проект включает использование PHP (ООП), MySQL, JS/Ajax, ExpressJS, а также опыт с Linux, Git и Docker. Приветствуется опыт работы с высоконагруженными проектами и их балансировкой.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется доработка программы на Delphi для проверки позиций сайтов в поисковиках Яндекс и Google. Необходимо исправить сканер живой выдачи, который перестал корректно работать из-за изменений в верстке. Ожидается знание Delphi, MySQL, SQLite, а также умение работать с потоками и сетевыми компонентами. Понимание работы поисковых систем и навыки анализа также обязательны.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется Backend / Frontend разработчик для создания веб-краулера. Используемые технологии: PHP (ООП), MySQL, JS/Ajax, ExpressJS, Promise, а также Linux, Git, Docker. Опыт работы с высоконагруженными проектами и методами их настройки приветствуется.Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо собрать и подготовить логотипы 438 SEO-агентств по указанному списку. Логотипы должны быть размером 200x200 пикселей, возможно потребуется их доработка с помощью Photoshop для создания однородного фона. Укажите стоимость и срок выполнения задачи.Обработка фотографий20 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо написать статью по теме "Обзор бирж продажи и покупки сайтов". Т.е. это должен быть а-ля исчерпывающий обзор по Российским и зарубежным биржам сайтов. Объем: 5-7к знаков. Требования ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищу разработчика Backend / Frontend для доработки проекта по краулингу сайтов. 1. На данный момент краулер написан на 90%, нужна его доработка. 2. Требования и используемые технологии: Знание PHP ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо перевести статью по SEO на английский язык. Объем порядка 6000 знаков. От вас жду примеры переводов по тематике SEO + в общем описание опыта по переводам на ...Переводы9 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо написать программу для анализа Access и Error логов сервера (анализатор журнала web-сервера) и наглядного отображения статистики доступа к страницам, файлам, ошибок сервера, посещений поисковых ботов, операционным системам и т.п. Среда разработки ...Закрыт4 года назад
Имеется программа для проверки позиций сайта. Сейчас сканирование позиций выполняется через Яндекс XML в одном потоке, что очень долго. Необходимо оптимизировать код сканера + добавить многопоточность + добавить парсеры ...Закрыт4 года назад
Необходимо написать исчерпывающую статью по описанию и настройке файла Robots.txt. Предполагается лонгрид на 6-8к знаков, с примерами и подробным описанием файла robots.txt и нюансами его настройки под Яндекс и Гугл. Важно: ...Копирайтингнет заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Ищу копирайтера по тематике "Системы охраны, сингнализация" для наполнения коммерческого сайта - порядка 20 страниц нужно доработать и написать 40 новых текстов. Стоимость: 100-150 руб. за 1000 знаков бпб. ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Ищем копирайтеров для написания 10 статей по развлекательной тематике (аренда аттракционов) – нужны описания товаров и услуг, по 1000-1500 знаков каждый. Стиль: продающие, завлекающие, информативные, без сложных оборотов речи и лишней воды. ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт5 лет назад