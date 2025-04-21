Вычитка сайта тематики SEO на English и его адаптация под зарубеж

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Открыт3 заявки88 просмотров

Есть сайт тематики SEO - https://site-analyzer.pro/

Он переведен с русской версии https://site-analyzer.ru/

Однако, есть подозрение, что локализация проведена не лучшим образом - возможно в тексте сайта используются русскоязычные формулировки, которые могут быть непривычны западному пользователю. Соответственно, доверие к сайту падает (понимание сайта), отсюда отсутствие продаж.

Ищу исполнителя, владеющего английским, лучше нейтива, для вычитки перевода и его корректировки.

Также необходимо знание и понимание терминов SEO и Digital.

Интересует ваш опыт и скиллы.

Пишите, пообщаемся.

Английский языкОптимизация контентаПеревод текстовРусский язык
12 дней назад
Андрей
 
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