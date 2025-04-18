Зробити 10 уроків по англійському(рівень B1)

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Закрыт15 заявок156 просмотров

Э онлайн платформа на якій треба виконати 10 уроків, в кожному уроці по 5-7 завдань різного типу. На один урок треба 15-20 хвилин часу.

Английский языкНаписание курсовых работНаписание рефератов
14 дней назад
Vladyslav0510
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