Необхідно перекласти файл з англійської на російську. Основні матеріали — навчальні статті, специфікації будуть надані під час виконання. Вимагається точність і розуміння контексту.
Зробити 10 уроків по англійському(рівень B1)
Э онлайн платформа на якій треба виконати 10 уроків, в кожному уроці по 5-7 завдань різного типу. На один урок треба 15-20 хвилин часу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы69 заявокЗакрыт4 дня назад
- $5
Требуется создание видео отзыва на албанском языке длительностью до 30 секунд. Необходим высокий уровень владения языком. Возраст исполнителя от 25 лет и выше.Переводы3 заявкиОткрыт24 дня назад
- $900
Требуются переводчики для выполнения перевода официальных документов с английского на арабский язык. Необходимо точное и качественное выполнение задач, соответствующее стандартам. Опыт работы с официальными файлами приветствуется.Переводы29 заявокОткрытмесяц назад
- $1000
Требуется опытный переводчик русского языка для выполнения переводов. Необходимо предоставить заявку с резюме и указанием квалификации. Идеальный кандидат должен иметь опыт в переводе и знание специфики языка.Переводы2 заявкиЗакрыт21 час назад
Ищем людей для перевода текстов на различные языки. Работа удаленная, достаточно иметь телефон и доступ в интернет. Обязанности включают выполнение переводов с одного языка на другой.Переводы19 заявокЗакрыт5 дней назад
- $50
Потрібно записати відеовідгук про використання крему для суглобів на румунській мові. Сценарій буде надано. Виконавець повинен бути віком від 50 років, гендер не має значення.Переводы7 заявокЗакрыт6 дней назад
Шукається перекладач з досвідом у перекладі книг жанру фентезі. Обсяг тексту на українській мові - 174 тисячі слів. Книга вже перекладена, але потребує доопрацювання. Дедлайн - 1 травня. Вказуйте в заявці бажану суму.Переводы42 заявкиЗакрыт7 дней назад
- $8
Требуется переводчик английского языка для дистанционной консультации продолжительностью 20-30 минут. Оплата составит 300 грн, с возможностью повышения, если время консультации увеличится. Работа будет регулярной, поэтому открыты для дальнейшего сотрудничества после успешного первого раза. Обратите внимание на возможные сложности с подключением к конференции.Переводы12 заявокЗакрыт15 дней назад
Требуется опытный переводчик для перевода файла с украинского на английский язык. Обсуждение деталей возможно при дальнейшей коммуникации. Обратите внимание на качество перевода.Переводы27 заявокЗакрыт2 месяца назад