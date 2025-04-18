Требуется переводчик английского языка для дистанционной консультации продолжительностью 20-30 минут. Оплата составит 300 грн, с возможностью повышения, если время консультации увеличится. Работа будет регулярной, поэтому открыты для дальнейшего сотрудничества после успешного первого раза. Обратите внимание на возможные сложности с подключением к конференции.