Требуется создание видео отзыва на албанском языке длительностью до 30 секунд. Необходим высокий уровень владения языком. Возраст исполнителя от 25 лет и выше.
Переклад
Перекладіть файл з англійської на російську, файли в основному є навчальними статтями, а специфікації будуть пояснені під час застосування
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