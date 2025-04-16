Переклад

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Перекладіть файл з англійської на російську, файли в основному є навчальними статтями, а специфікації будуть пояснені під час застосування

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