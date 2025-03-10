Международное агентство по поиску коммуникабельных, целенаправленных и ответственных кандидатов на позицию переводчика!

Требования:

Знание ПК, быстрый набор текста

Знание английского языка можно использовать переводчик на сайте

Коммуникабельность и умение заинтересовать собеседника через переписку

Ответственность, креативность и фантазия

Условия работы:

Достойная оплата труда в валюте или по курсу доллара в день. начисления 40%, премии и бонусы лучшим работникам месяца.

Первый аванс через 1 неделю

Удаленная работа

Занятость: 8-9 часов в день. График гибок 6/1. По выбору есть изменения, можно индивидуально обсуждать время.

Бесплатное обучение

Круглосуточная онлайн поддержка работников

Обязанности:

Чтение, перевод, написание креативных писем (ответы на них), заполнение анкет и прочее

Ждем Вашего резюме и плодотворного сотрудничества. Подробности в телеграмм

Напишите мне в телеграмм https://t.me/svettlannaa2