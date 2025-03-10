Требуется переводчик со знанием индонезийского языка для проверки фильма. Оплата составляет 20$ за фильм. Работа выполняется удалённо.
Оператор чата
Международное агентство по поиску коммуникабельных, целенаправленных и ответственных кандидатов на позицию переводчика!
Требования:
Знание ПК, быстрый набор текста
Знание английского языка можно использовать переводчик на сайте
Коммуникабельность и умение заинтересовать собеседника через переписку
Ответственность, креативность и фантазия
Условия работы:
Достойная оплата труда в валюте или по курсу доллара в день. начисления 40%, премии и бонусы лучшим работникам месяца.
Первый аванс через 1 неделю
Удаленная работа
Занятость: 8-9 часов в день. График гибок 6/1. По выбору есть изменения, можно индивидуально обсуждать время.
Бесплатное обучение
Круглосуточная онлайн поддержка работников
Обязанности:
Чтение, перевод, написание креативных писем (ответы на них), заполнение анкет и прочее
Ждем Вашего резюме и плодотворного сотрудничества. Подробности в телеграмм
Напишите мне в телеграмм https://t.me/svettlannaa2
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