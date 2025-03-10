Оператор чата

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт8 заявок360 просмотров

Международное агентство по поиску коммуникабельных, целенаправленных и ответственных кандидатов на позицию переводчика!

Требования:

Знание ПК, быстрый набор текста
Знание английского языка можно использовать переводчик на сайте
Коммуникабельность и умение заинтересовать собеседника через переписку
Ответственность, креативность и фантазия
Условия работы:

Достойная оплата труда в валюте или по курсу доллара в день. начисления 40%, премии и бонусы лучшим работникам месяца.
Первый аванс через 1 неделю
Удаленная работа
Занятость: 8-9 часов в день. График гибок 6/1. По выбору есть изменения, можно индивидуально обсуждать время.
Бесплатное обучение
Круглосуточная онлайн поддержка работников
Обязанности:

Чтение, перевод, написание креативных писем (ответы на них), заполнение анкет и прочее
Ждем Вашего резюме и плодотворного сотрудничества. Подробности в телеграмм

Напишите мне в телеграмм https://t.me/svettlannaa2

TelegramАнглийский языкЗаполнение таблицПеревод текстов
2 месяца назад
Sveta1233
27 лет
2 года в сервисе
Была
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Олена
 
39 лет
месяц в сервисе
Была
17 дней назад
месяц назад
Анастасія
 
21 год
месяц в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад
МаріяМихайлюк
 
32 года
месяц в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад
Шахзод
 
24 года
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Никита
 
18 лет
месяц в сервисе
Был
6 дней назад
месяц назад
Полина
 
19 лет
месяц в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад
Анжелика
 
32 года
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад
Вадим
 
22 года
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад