Перевод названий товара с турецкого на украинский

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Закрыт52 заявки433 просмотра

Доброго дня!

Чи можете ви мені допомогти з переладом назви товарів (автомобільні моторні запчастини) з турецької на українську мову?

​Яка ціна наприклад за 5 тис товарів (вони можуть бути однотипні)?

Перевод текстовУкраинский язык
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