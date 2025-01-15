Необхідно виконати синхронний переклад 11 відео (інтерв'ю) з російської на англійську. Тривалість кожного відео 15-20 хвилин. Переклад має бути озвучений чоловічим голосом. Для початку потрібно виконати тестове завдання: переклад та озвучення 2-3 хвилин відео. Важливо надати приклади виконаних робіт, а також вказати вартість і строки виконання.