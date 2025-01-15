Переклад книги

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт13 заявок255 просмотров

в мене є книга яку треба перекласти з української мови на англійську

Английский языкПеревод документовУкраинский язык
4 месяца назад
Vadimdima31
17 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
19 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Ева
 
19 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Олександр
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Дамира
 
21 год
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Иван
 
19 лет
6 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Олександр
 
25 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Арина
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Кристина
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Таня
 
25 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Артем
 
38 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Тимофій
 
16 лет
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Анна
 
21 год
4 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
4 месяца назад
Абдулазиз
 
29 лет
4 месяца в сервисе
Был
21 день назад
4 месяца назад