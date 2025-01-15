Ищутся фрилансеры для выполнения звонков на французском и английском языках. Оплата составляет 3$-5$ за успешный звонок, продолжительность разговора около 5 минут. Звонки будут проводиться в вечернее время с 18:00 до 21:00 по московскому времени. Знание языков обязательно.
Переклад книги
в мене є книга яку треба перекласти з української мови на англійську
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