Написание статей

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Завершен22 заявки158 просмотров

Написание статей на английском и испанском языке о развитии уличного искусства для наполнения сайта. Начните с его истоков — первых граффити и тегов, — и доведите до современных направлений, таких как масштабные муралы и 3D-рисунки. Особое внимание уделите тому, как уличное искусство трансформировалось: от стигмы вандализма до признания его частью мировой культуры и искусства. Рерайт текстов (уже существующих)

Английский языкИспанский языкНаписание статейРерайт текстов
месяц назад
guest_1741792785281
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18 дней назад

Выбранный исполнитель

AlexeyLit
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месяц назад
$25
2 дня
Escrow
Дуже задоволений співпрацею з Олексієм! Робота виконана якісно, швидко та з урахуванням усіх побажань. Проявив професіоналізм і відповідальність. Рекомендую!
Дякую за цікаве замовлення! Все добре

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