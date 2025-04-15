Написание статей на английском и испанском языке о развитии уличного искусства для наполнения сайта. Начните с его истоков — первых граффити и тегов, — и доведите до современных направлений, таких как масштабные муралы и 3D-рисунки. Особое внимание уделите тому, как уличное искусство трансформировалось: от стигмы вандализма до признания его частью мировой культуры и искусства. Рерайт текстов (уже существующих)