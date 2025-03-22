Копирайтер

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Закрыт20 заявок187 просмотров

 На данный момент мы ищем копирайтера. Есть сайт clientbase.us Там есть пункты - надо по каждому написать тексты для сео. 

Требования: 

- Не использовать чат GPT, ИИ

- Не использовать хуманайзеры после чата 

- Минимальный обьем текста 700 слов. Хороший 1000

- Уникальность текста выше 90% 

- 0% чата gpt по grammarly (или предложить свой сервис)

Сроки - по степени готовности.

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