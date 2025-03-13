Написание характеристики

$25
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Закрыт10 заявок303 просмотра

Требуется написать характеристику и прислать её мне. Характеристика небольшая до 200 символов, но должна быть

Грамотная

Лаконичная

Понятная

Самое главное интересная для покупателей

Все подробности о характеристики вы узнаете в чате!

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2 месяца назад
guest_1741727005766
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