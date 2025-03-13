Необходимо создать краткий отзыв объемом до 100 символов. Ожидается лаконичное выражение мысли. Все детали будут уточнены в процессе переписки.
Написание характеристики
Требуется написать характеристику и прислать её мне. Характеристика небольшая до 200 символов, но должна быть
Грамотная
Лаконичная
Понятная
Самое главное интересная для покупателей
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