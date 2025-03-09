Копирайтер для канала по Dota 2

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Закрыт4 заявки49 просмотров

Ищу копирайтера для крупного канала по Dota 2. Нужен специалист, который разбирается в игре.

2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Руслан
 
46 лет
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Александр
 
24 года
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2 месяца назад
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22 года
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Юрий
 
15 лет
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Был
23 дня назад
1 отзыв
2 месяца назад