Пожалуйста сделайте описание к 10 товарам по фотографияям:

https://watchcopy.pw/audemars-piguet-royal-offshore-chronograph-1061eta-p-1249.html

Первый уже сделан.

https://watchcopy.pw/breitling-avenger-blackbird-885eta-p-1055.html

https://watchcopy.pw/breitling-avenger-875eta-p-1045.html

https://watchcopy.pw/breitling-avenger-883eta-p-1053.html

https://watchcopy.pw/breitling-avenger-884eta-p-1054.html

https://watchcopy.pw/breitling-chronoliner-924eta-p-1099.html

https://watchcopy.pw/breitling-chronoliner-931eta-p-1106.html

https://watchcopy.pw/breitling-chronoliner-942eta-p-1117.html

https://watchcopy.pw/breitling-chronomat-evolution-363eta-p-520.html

https://watchcopy.pw/breitling-chronomat-evolution-377eta-p-541.html

Старайтесь больше акцентировать внимание именно на внешнем виде, так как техническое описание (параметры) есть в основном описании на странице. Больше про ассоциации, в стиле «глубокий цвет циферблата напоминает о морских глубинах» и.т.п.

В писке есть очень походите товары, отличающиеся толко например цветом циферблатом, постарайтесь для каждого придумать что то свое.