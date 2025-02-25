Копирайтер авито

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Закрыт15 заявок99 просмотров

требуется копирайтер для выполнения задачи на Авито: провести короткую переписку (помощь с перепиской предоставляется) и оставить положительный комментарий на следующий день. Обязательное условие — наличие аккаунта на Авито старше 2 месяцев.

АвитоНаписание отзывов
2 месяца назад
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