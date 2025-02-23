Написати статтю на тему Валідація статичного аналізу безпеки ПЗ з LLM

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок103 просмотра

Вітаю!

Потребую допомоги з написанням статті і тез.

Стаття: "Сучасний стан та перспективи застосування LLM для валідації результатів статичного аналізу безпеки ПЗ"

Тези: "Аналіз обмежень сучасних методів статичного аналізу безпеки ПЗ", "Перспективи застосування LLM для валідації результатів SAST"

План роботи на зараз такий, якщо це допоможе із написанням статті:

* Методи статичного аналізу та їх обмеження

* Аналітичний огляд застосування LLM для аналізу коду

* Аналітичний огляд підходи до валідації результатів SAST

* Формування датасету для проведення експериментальних досліджень {Збір даних про помилкові спрацювання SAST, Підготовка анотованого набору коду з вразливостями}

Тезу можна лише одну. Якщо є можливість допомоги з виданням статті у виданні категорії Б, то було б великим плюсом і перевагою серед пропозицій.

Пишіть вартість і терміни, будь ласка.

Написание курсовых работНаписание статейНаписание текстовРазмещение статей
2 месяца назад
RastaMAN
Роман 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
16 дней назад

Заявки фрилансеров

Ангеліна
 
18 лет
месяц в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад
Ержан
 
20 лет
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Анна
 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
день назад
2 месяца назад
Аня
 
21 год
2 месяца в сервисе
Была
12 дней назад
2 месяца назад
Василь
 
16 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Валентина
 
22 года
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Орися
 
24 года
2 месяца в сервисе
Была
21 день назад
2 месяца назад
Людмила
 
41 год
2 месяца в сервисе
Была
15 часов назад
2 месяца назад
Саша
 
18 лет
4 месяца в сервисе
Был
15 дней назад
2 месяца назад