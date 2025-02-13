Оператор чата

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок192 просмотра

В международную компанию по организации онлайн общения требуеться операторы чата до 40 лет на удаленную работу, обязательное наличие компьтера, интернета. Знание английского не обязателен но приветствуется.

Условия Работы:

  • Ведение переписки с пользователями в онлайн режиме, поддержания разговора на интересном уровне, для того что бы клиент как можно дольше общался.

  • Работа 8-9 часов в день, график дневной и ночной и по этому можно выберать любую смену.

  • Еженедельные выплаты новичкам.

  • Бонусы за активность.

  • Возможность карьерного роста .

  • Обучение и сопровождение в работе для достижения максимальго результата.

  • ЗП от 800-1500$

Если ты желаешь хорошо заработатывать и быть не зависимым, тогда это предложение сможет тебе помочь

Пиши в телеграм:

https://t.me/svettlannaa2

Telegram
3 месяца назад
Sveta1233
27 лет
2 года в сервисе
Была
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Светлана
 
54 года
2 месяца в сервисе
Была
11 дней назад
2 месяца назад
Тюнде
 
29 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Мельник
 
18 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Евгения
 
22 года
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Настя
 
24 года
год в сервисе
Была
15 часов назад
3 месяца назад
Дастан
 
35 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Михаил
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
3 месяца назад
Арина
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад