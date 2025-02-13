Ищется оператор для переписки в онлайн-чате агентства. Задачи включают чат-общение с клиентами, выполнение заданий и рассылки. Заработок от 1500 до 2800 $ в месяц, бесплатное обучение и поддержка. Опыт не обязателен, главное - желание зарабатывать и добиваться успеха.
Оператор чата
В международную компанию по организации онлайн общения требуеться операторы чата до 40 лет на удаленную работу, обязательное наличие компьтера, интернета. Знание английского не обязателен но приветствуется.
Условия Работы:
Ведение переписки с пользователями в онлайн режиме, поддержания разговора на интересном уровне, для того что бы клиент как можно дольше общался.
Работа 8-9 часов в день, график дневной и ночной и по этому можно выберать любую смену.
Еженедельные выплаты новичкам.
Бонусы за активность.
Возможность карьерного роста .
Обучение и сопровождение в работе для достижения максимальго результата.
ЗП от 800-1500$
Если ты желаешь хорошо заработатывать и быть не зависимым, тогда это предложение сможет тебе помочь
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