Ищем копирайтера для Telegram-канала о культуре и трендах. Автор будет создавать интересный контент в устоявшихся рубриках: разборы музыки и кино, лонгриды на социальные темы, короткие и ёмкие тексты. Требуется грамотный стиль, знание трендов культуры и готовность развиваться. Оплата за текст, долгосрочное сотрудничество в перспективе.