Копирайтер для Telegram-канала о культуре и трендах

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Закрыт7 заявок104 просмотра

Ищем копирайтера для Telegram-канала о культуре и трендах. Автор будет создавать интересный контент в устоявшихся рубриках: разборы музыки и кино, лонгриды на социальные темы, короткие и ёмкие тексты. Требуется грамотный стиль, знание трендов культуры и готовность развиваться. Оплата за текст, долгосрочное сотрудничество в перспективе.

TelegramНаписание текстов
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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