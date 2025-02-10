Задача полягає в написанні рекомендації для студії манікюру та педикюру Shako. Необхідно створити текст, який підкреслить сильні сторони студії та її послуг.
Копирайтер для Telegram-канала о культуре и трендах
Ищем копирайтера для Telegram-канала о культуре и трендах. Автор будет создавать интересный контент в устоявшихся рубриках: разборы музыки и кино, лонгриды на социальные темы, короткие и ёмкие тексты. Требуется грамотный стиль, знание трендов культуры и готовность развиваться. Оплата за текст, долгосрочное сотрудничество в перспективе.
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